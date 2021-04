JxC acepta postergar un mes las PASO por el COVID, pero con una condición

Los tres partidos que integran Juntos por el Cambio resolvieron este jueves 22 de abril acompañar la propuesta del Gobierno nacional de postergar un mes el cronograma de elecciones PASO y generales, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

"Desde JxC reafirmamos nuestro interés en contribuir a la mejor gestión de la pandemia y, a la vez, respetar las normas electorales vigentes con la garantía de las elecciones primarias que hoy consagra la ley. Es por ello que acompañaremos el corrimiento del cronograma y, además, solicitamos al oficialismo la inclusión de una cláusula que reasegure el compromiso del Gobierno Nacional con el respeto de la legislación electoral vigente", señala el comunicado.

La cláusula que busca incorporar es para que no haya más modificaciones al calendario 2021.

“La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional", mencionan en el texto donde prestan acuerdo al Gobierno con una cláusula que denominan como "cerrojo".

Al respecto, uno de los jefes legislativos de Juntos por el Cambio razonó: "El peronismo hoy, mañana o pasado si junta 129 votos, un número que han conseguido muchas veces, podrían hacer un barbarismo: suspender las PASO, algo que es de público conocimiento que muchos quieren".

El tema ya había sido charlado durante un encuentro que mantuvieron los jefes de los bloques legislativos de Juntos por el Cambio con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro en la Cámara de Diputados.

El Gobierno elaboró luego un borrador que hizo circular entre las distintas fuerzas políticas con algunos cambios sobre el calendario actual, con la expectativa de que el avance de la vacunación para septiembre permita tener unos comicios más seguros desde el punto de vista sanitario.

A dos semanas de aquel encuentro en el Congreso, el principal espacio opositor hizo conocer su postura, que no había sido terminada de debatir en la última reunión de Mesa Nacional en la que la cuestión sanitaria monopolizó aquella conversación en la que no estuvo presente el ex presidente Mauricio Macri.

El ala dura de JxC salió a cuestionar la posible postergación de las elecciones

"Siempre sostuvimos que las reglas de juego y su previsibilidad deben contar con amplios consensos y son sagradas para la democracia", expresaron en el comunicado. En otras palabras, dicen que no quieren que el oficialismo borre de un "plumazo" el sistema de elección de candidatos en un año electoral.

Es que como se trata de una modificación de las normas electorales, requiere de la aprobación por mayoría absoluta, un piso que el oficialismo podría lograr si cerrara acuerdos con sus aliados tradicionales pero que prefiere arribar un consenso para sumar la mayor cantidad de voluntades posible en este contexto de crispación.

La respuesta ahora está en manos del Gobierno que debe definir si acepta la incorporación del compromiso a no realizar más modificaciones.

Juntos por el Cambio pidió además avanzar con la propuesta de implementación de la Boleta Única "ya que significa mayor transparencia, menos personas movilizadas en las elecciones, menos manipulación de papel, ahorro de transporte y menos miembros en el comando electoral".

Apuntaron también al restablecimiento del voto adelantado para argentinos en el exterior y personal del comando electoral, la creación de una comisión de seguimiento del Proceso Electoral y otras propuestas cuyo objeto es garantizar un proceso electoral transparente".

A nivel parlamentario, el tema deberá comenzar a ser discutido en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Hernán Pérez Araujo para intentar llevarlo al recinto lo antes posible, ya que cada vez se acortan más los plazos para la presentación de los frentes electorales y las listas de precandidatos para el 12 de septiembre.