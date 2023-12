Karina Milei ocupó el lugar de la primera dama en la recorrida presidencial del Congreso a la Casa Rosada

Javier Milei ya es presidente de la Argentina y una vez terminada la Asamblea Legislativa se terminaron de dilucidar algunas dudas. Una de ellas, que finalmente su hermana Karina Milei fue quien lo acompañó a bordo del vehículo descapotable en la caravana hacia Casa Rosada, a donde entró por primera vez como presidente.

En los días previos a la ceremonia de asunción, una de las grandes incógnitas fue si iba a estar secundado por su hermana o su pareja, la actriz Fátima Florez. Sin embargo, desde temprano comenzaron a verse señales de que su pareja no iba a acompañarlo de cerca.

La primera de ellas fue el hecho de que cerca de las 10 de la mañana, Florez llegó sola al Hotel Libertador donde todavía estaba Milei. Estuvo cerca de 10 minutos y se retiró rumbo al Congreso, a donde llego sola.

Javier Milei: "No hay alternativa al shock ni hay alternativa al ajuste"

Una vez adentro, Florez no estuvo cerca de su pareja, sino que se ubicó lejos, en una de las tribunas, cerca de Alicia y Norberto, los padres de Milei.

La que sí estuvo cerca en todo momento fue la hermana del presidente. "El jefe", como decidió llamarla el presidente Milei, llegó temprano al Hotel Libertador con las camisas que finalmente utilizó el mandatario. Cerca del mediodía salieron juntos y se subieron a la camioneta que los trasladó hasta el Congreso, para la jura, donde las esperaba la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

Una vez que terminó el discurso, ambos salieron hacia las escalinatas del Congreso. Allí Milei pronunció un discurso de más de media hora en el que trazó un panorama de la situación y pronosticó la dureza de los tiempos que se vienen.

Javier Milei durante su discruso de asunción.

"No hay alternativa al shock ni hay alternativa al ajuste", dijo Miei. "La situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos margen para situaciones estériles. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de la historia. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar las próximas semanas", alertó, con su hermana a metros.

Cuáles son los anuncios económicos que hizo Javier Milei durante su discurso

Más allá de lo que ocurrió en el mediodía de este domingo 10 de diciembre, una de las dudas que quedan para los próximos días es si finalmente Karina Milei ocupará un cargo público. Vale señalar que hay una normativa decretada durante el gobierno de Mauricio Macri que le impide a los familiares asumir responsabilidades en el Gobierno.

Todo indica que eso sería derogado para que Karina Milei pueda tener un cargo formal que podría ser al frente de la Secretaría general de la Presidencia.

Asumió Milei y pronosticó meses duros

Este domingo, Milei asumió la Presidencia y dio un duro panorama de los meses que se vienen. "Que quede claro. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Tenemos un desafío titánico por delante. Cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos, miramos al cielo y pensamos que esa capacidad podría ser ilimitada. El desafío es enorme, pero trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino".

Fátima Florez durante la asunción presidencial.

"Estoy convencido de que vamos a salir adelante", aseguró.

"La situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos margen para situaciones estériles. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de la historia. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar las próximas semanas", alertó.

"Sabemos que no todo está perdido. No va a ser fácil. 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día se empieza, y hoy es ese día", dijo el presidente.

AS/fl