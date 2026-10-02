Karina Milei encabezó en París una ronda de negocios para impulsar las exportaciones argentinas de langostinos y vieiras

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este viernes en París una ronda de negocios destinada a ampliar la presencia de los productos pesqueros argentinos en el mercado francés. La actividad, organizada por PromArgentina bajo el esquema de promoción comercial “Argentina B2B Week”, reunió a representantes de 14 empresas exportadoras de langostinos y vieiras con importadores locales, con el objetivo de generar nuevas operaciones y fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países.

La funcionaria participó de la actividad junto al presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, en el marco de la agenda oficial que desarrolla el Gobierno argentino en Francia. La misión se inscribe en “Argentina Week”, la iniciativa de promoción internacional y atracción de inversiones encabezada por el presidente Javier Milei, quien viajó acompañado por funcionarios nacionales, más de una decena de gobernadores y empresarios de distintos sectores productivos.

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El encuentro puso el foco en las posibilidades de crecimiento de la industria pesquera nacional, con especial atención en dos productos con presencia en el comercio internacional: el langostino y la vieira. La estrategia buscó acercar directamente a los exportadores argentinos con compradores franceses, identificar oportunidades comerciales y facilitar la apertura de nuevos canales de distribución.

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La estrategia para ampliar las ventas de langostinos argentinos

Durante la ronda de negocios, PromArgentina impulsó reuniones individuales entre las empresas nacionales y potenciales compradores franceses, con el propósito de avanzar en nuevas operaciones y posicionar la oferta pesquera argentina en uno de los principales mercados internacionales. “Como nos instruyó Karina Milei, volvemos a demostrar que el modelo Argentina B2B Week funciona: identificamos oportunidades con nuestra inteligencia comercial y conectamos directamente a 14 empresas argentinas con compradores estratégicos franceses”, sostuvo Sucalesca.

El titular de PromArgentina también destacó las perspectivas de crecimiento del sector y afirmó que el país “tiene un potencial enorme para crecer en el mercado de la pesca”. La elección de Francia responde a la dimensión de su mercado importador. Según los datos difundidos por los organizadores de la iniciativa, el país europeo es el quinto comprador mundial de langostinos, detrás de Estados Unidos, China, España y Japón, y adquiere alrededor de US$ 850 millones anuales de este producto. Sin embargo, buena parte de su abastecimiento proviene de crustáceos de cultivo, una característica que abre oportunidades para la oferta argentina de langostinos de captura salvaje.

La propuesta comercial apunta a diferenciar el producto nacional por su origen natural, sus condiciones de captura y sus atributos de sostenibilidad y trazabilidad. Estos factores forman parte de la estrategia para ampliar la participación argentina en el mercado francés y competir por nuevos segmentos de consumidores y compradores. En 2025, las exportaciones argentinas de langostinos generaron ingresos por US$ 1.000 millones en distintos destinos internacionales. Ese desempeño constituye uno de los antecedentes sobre los que el Gobierno busca apoyar la expansión comercial del sector.

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Vieiras: Argentina busca consolidar su liderazgo en Francia

La situación de las vieiras presenta un escenario diferente. Argentina ya ocupa el primer lugar entre los proveedores de este producto para Francia, con una participación superior al 40% del volumen importado, de acuerdo con la información difundida por PromArgentina.

En este segmento, la estrategia no se limita a conseguir nuevos compradores, sino que también busca sostener y ampliar la posición alcanzada por los exportadores argentinos en un mercado de relevancia para la actividad pesquera.

El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, destacó la coordinación entre los organismos públicos y las entidades empresariales durante las reuniones comerciales. “El gran trabajo en equipo que llevamos adelante durante la Ronda de Negocios nos permitió mostrarle al mundo nuestros productos de mar y generar nuevos negocios como los que procura el país”, evaluó.

Por su parte, Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), resaltó la posibilidad de presentar directamente la producción nacional ante los importadores franceses. Según señaló, la iniciativa permitió exhibir “la calidad de los langostinos y vieiras, que se destacan a nivel global por ser naturales y salvajes”.

La ronda se desarrolló con la participación de PromArgentina, el Consejo Federal Pesquero (CFP), CAPeCA, CAPIP, la Cancillería argentina y la Embajada de Argentina en Francia. La articulación entre estos organismos y las cámaras sectoriales buscó coordinar la promoción internacional de las empresas y facilitar el contacto con potenciales clientes.

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El impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Otro de los factores que inciden en las perspectivas del sector pesquero argentino es el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya entrada en vigor durante 2026, según la información difundida por los organizadores, modificó las condiciones de acceso para distintos productos.

En el caso de la pesca, el entendimiento contempla una reducción progresiva de los aranceles aplicados por el bloque europeo. La vieira congelada obtuvo una desgravación inmediata, mientras que el langostino transita un proceso gradual hacia un arancel del 0%.

La reducción de los derechos de importación puede mejorar las condiciones de competencia de los productos argentinos frente a los de otros países proveedores, al disminuir los costos asociados al ingreso al mercado europeo.

CS