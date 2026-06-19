Karina Milei impulsa cambios en la Casa Rosada: mudan la histórica biblioteca y renuevan la vajilla

La Casa Rosada atraviesa una profunda transformación impulsada por Karina Milei, quien avanza con una serie de cambios que abarcan desde la reorganización de espacios históricos hasta la renovación de objetos de uso cotidiano dentro de la sede del Poder Ejecutivo.

Las modificaciones comenzaron a generar polémica luego de que se difundieran imágenes del desmantelamiento de la biblioteca de la Secretaría Legal y Técnica, ubicada en la planta baja del edificio. Los videos, registrados por el periodista Fabián Waldman, muestran a empleados retirando libros y publicaciones oficiales mientras los trasladaban a otro sector, lo que despertó críticas y preocupación por el destino del material.

Según pudo reconstruirse, la decisión fue tomada por Karina Milei, quien ordenó liberar ese espacio como parte de una reorganización interna de la Casa Rosada. Desde el Gobierno aseguraron que la biblioteca no será eliminada, sino que será trasladada al área donde funciona el Boletín Oficial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El archivo reúne colecciones completas de publicaciones oficiales, leyes, decretos y documentación histórica, utilizadas habitualmente por funcionarios, abogados, investigadores e historiadores como fuente de consulta.

Además del traslado físico, la administración nacional prevé avanzar con la digitalización integral del material para facilitar su acceso y reducir la dependencia de los ejemplares impresos. Sin embargo, las imágenes del procedimiento generaron malestar entre trabajadores del área y alimentaron versiones sobre un posible desmantelamiento del patrimonio documental.

"El nuevo Adorni": Adrián Ravier asume como vocero presidencial

La Casa Rosada: nueva estética

Los cambios no se limitan a la biblioteca. También se puso en marcha una renovación de toda la vajilla oficial utilizada en reuniones, recepciones y eventos protocolares. La nueva línea incorpora un logo institucional renovado, diseñado especialmente para la Presidencia. El emblema reemplaza el tradicional escudo utilizado durante años por una imagen con un perfil más moderno y alineado con la identidad gráfica que el Gobierno viene implementando desde el inicio de la gestión.

La renovación alcanza platos, tazas, bandejas, fuentes y otros elementos empleados tanto en reuniones oficiales como en recepciones de delegaciones extranjeras y actividades protocolares.

En medio de rumores, Manuel Adorni se reunió con Javier Milei en Olivos

Desde la Casa Rosada sostienen que las modificaciones forman parte de un proceso de modernización administrativa, orientado a optimizar espacios y actualizar distintos sectores del edificio presidencial. Sin embargo, las críticas se despertaron por el costo que podría significar semejante renovación.

Sin embargo, la difusión de las imágenes del traslado de la biblioteca provocó cuestionamientos desde distintos sectores, que expresaron preocupación por la preservación del patrimonio documental y por la forma en que se realizó la mudanza.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que ningún libro será descartado, que todo el material permanecerá bajo resguardo del Estado y que la digitalización permitirá ampliar el acceso a un archivo considerado clave para la historia administrativa del país.

RG / ds