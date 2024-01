Karina Moyano, contra Milei: "Porque odia a los padres, odia a todos los jubilados y los quiere matar"

La hija del sindicalista Hugo Moyano y hermana de Pablo -líder de Camioneros- Karina Moyano, que está presente desde temprano en la marcha al Congreso convocada en el marco de un masivo paro de la CGT y diversas organizaciones sociales, además del peronismo y la izquierda, apuntó directamente contra Javier Milei por sus medidas contra los jubilados. Asimismo, dejó cuestionamientos a Cristina Kirchner y respaldó la gestión de Alberto Fernández.

La psicóloga social enfatizó su convencimiento de que a poco más de un mes de iniciar el nuevo gobierno, ya hay muchos votantes de Milei que están arrepentidos: "A mí me gustaría que se ocupen de cuántos arrepentidos y cuántos hay que se sienten defraudados por este personaje, la verdad que a mí no me representa, no lo puedo llamar presidente".

En diálogo con Radio Continental, Moyano apuntó contra las medidas del mega DNU y de la Ley Ómnibus, destacando el ajuste con los jubilados: "Milei les está pegando muy bruscamente a los jubilados y todos los que tenemos padres, tenemos que ser un poquito más humanos. Y que un delirante, porque odia a los padres, odia a todos los jubilados y quere llevar a matarlos, porque ya los jubilados ni los remedios se pueden comprar... Viste los precios como están. Aparte yo no sé cuántos chicos van a poder estudiar, ir al colegio, porque se fueron los precios a las nubes, no hay control de nada. Entonces me parece que los que eligieron se equivocaron y muchísimos están arrepentidos".

"Alberto Fernández hizo lo que pudo"

Consultada por un análisis del gobierno anterior, donde se acusa al sindicalismo de no levantar reclamos multitudinarios como el de hoy durante esa gestión, la hija del mítico gremialista argumentó que "Alberto Fernández hizo lo que pudo, lo que estuvo a su alcance".

"Hubo dos años de pandemia, dos años el país parado, pero que fue mundial. ¿Le vamos a echar la culpa a Alberto por la pandemia? Lo único que falta. Le faltó tiempo como para poder reorganizar el país de nuevo con semejante pandemia", consideró Moyano, quien además aseguró que en esos cuatro años no realizaron ningún paro general porque todavía la plata alcanzaba. "Ahora va a haber mucha más pobreza que en el gobierno anterior; me parece que ya está, lo pasado pisado".

En esa misma línea le preguntaron también por Cristina Kirchner, sobre quien prefirió no opinar al principio: "Nada, no opino nada, prefiero no opinar. Prefiero no opinar porque para entrar en polémica…".

Sin embargo, luego se soltó y le reclamó su ausencia: "Hoy todos los que vamos a estar en la plaza y los que no van a poder venir por distintas razones queremos una Argentina justa. Y me parece que se tendrían que hacer presentes y tendrían que, por lo menos, estar acompañando a muchos argentinos, a la gente que siempre los siguió y estuvo acompañando. Pero bueno, nada más".

Críticas al protocolo antipiquetes de Bullrich

Por otro lado, llamó como "la señora" a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y se quejó por el protocolo antipiquetes, al advertir que en la manifestación anterior al Palacio de Tribunales hubo "compañeros de otras organizaciones que fueron reprimidos salvajemente y que no estaban haciendo nada".

"Me parece que no queremos vivir esa época de la Argentina que vivimos muchos años atrás", agregó.

Para concluir, se dirigió a los legisladores que están en pleno debate para definir la aprobación de las medidas de Milei, y aseguró que la movilización es porque los cambios afectan "todo lo que fue creado por el general Perón: las vacaciones, el salario, las horas extras, que tenemos dignidad como trabajadores, ser reconocidos formalmente".

"Nosotros al gremio lo defendemos a morir porque nos representa muy bien", destacó.

