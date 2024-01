Facundo Moyano reconoció que “desde que echaron miserablemente a Kulfas y a Guzmán, se acabó el gobierno de Alberto Fernández”, y sostuvo que "si el paro hubiera sido hace dos años, el gobierno sería otro". “Hay que terminar con esto de la lucha, hay gente que parece que trabaja de luchar”, indicó el exdiputado nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Facundo Moyano es dirigente político y presidente del Club Atlético Alvarado. Fue diputado nacional desde 2011 a 2021 y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes entre 2009 y 2017, gremio que agrupa a los trabajadores de concesionarias viales.

¿Cómo recibís esta movilización? ¿Participarás? Hacenos un balance de tu propia perspectiva sobre el paro de hoy.

En principio voy a estar haciendo algunas notas radiales y después estaré en la Plaza del Congreso acompañando a varios trabajadores que se van a movilizar, y seguramente mucha gente estará presente manifestándose.

¿Cuál es tu propio posicionamiento político? ¿Tiene alguna diferencia con los otros Moyano?

Primero te quiero aclarar que hablo en nombre mío, y no porque haya un vínculo familiar. Más allá de que seguramente es atractivo el vínculo o el parentesco, las diferencias tal vez son más llamativas a la hora de analizar sobre un mismo tema.

Yo he manifestado un montón de veces mis posturas, tanto políticas como sindicales, durante los años que pasaron. He hablado con vos sobre las dificultades que hemos tenido como actividad en las contenciones viales, en la falta de política tarifaria, en la falta de perspectiva y de visión de la actividad en el estado de las rutas, en el estado de la seguridad, la situación de poner pseudo dirigentes políticos a cargo de compañías que necesitan un conocimiento específico y profundo de las rutas que tienen nuestro país, y por eso vemos una situación totalmente precaria.

Y por eso, respecto a la marcha de hoy, más allá de estar en absoluto acuerdo respecto a poder manifestarse en contra de un DNU, de la ley ómnibus y en muchos puntos, y de una actitud de llevarse 300 leyes por delante sin un debate necesario, obviamente entendiendo la estrategia de hacerlo inmediato por la situación y la dificultad de crisis que existe en Argentina.

Para mí, en lo particular, la manifestación de hoy es de una profunda autocrítica, de hacernos cargo todos. Sé que muchos dirigentes no lo van a hacer, tal vez algunos lo hagan, pero yo, como dirigente del peronismo, creo que tengo una responsabilidad y es hacerme cargo o hacerme responsable. Hace algún tiempo, cuando perdimos las elecciones, dije que no hay que buscar culpables, pero sí hay responsables de esta situación.

Previa del paro de la CGT.

Cuando uno ve el 211% de inflación y nos ve en el podio, el otro día bromeamos en un grupo de políticos sobre que es el segundo año consecutivo que salimos campeones: salimos campeones del mundo en el 2022, y salimos campeones del mundo en el 2023, pero en inflación.

La verdad que esto no podemos atribuirlo a este gobierno, porque vimos cómo se destrozaron las cuentas fiscales, vimos cómo se destrozó la institución del Estado, y te diría casi en toda su dimensión y complejidad, como cada una de las instituciones, como cada una de las empresas (salvo dos o tres que uno puede discutir qué han tenido ganancias o no), yo lo vi muy de cerca en las empresas de concesionarias viales que fueron administradas desastrosamente, horriblemente, sujetas siempre a los tiempos políticos electorales.

Por eso te puedo decir que para mí esta medida de fuerza es obviamente manifestándonos con muchos trabajadores en contra de leyes o de cambios y modificaciones que perjudican directamente a trabajadores, pero también en la dimensión política es de una profunda autocrítica, y hacernos cargo de la responsabilidad del papelón político, institucional, económico y social que hizo el peronismo durante los años anteriores.

¿Cuál es tu perspectiva de cómo va a terminar Milei?

Me parece que la responsabilidad es no hablar de cómo va a terminar Milei cuando recién ha empezado Milei. He escuchado a algunos dirigentes que hablan de un gobierno que no va a llegar al mandato constitucional. Milei acaba de asumir. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. En mi caso particular, no estoy de acuerdo, lo he manifestado antes, lo hago ahora y lo voy a decir después. Yo creo que nada se puede construir desde la bronca. La identidad política y un proyecto político no te la puede dar lo que tenés enfrente, que es el gran problema que tiene la Argentina. Esto de las izquierdas, las derechas, yo creo que son totalmente funcionales.

Lo peor de las posiciones, digamos, populistas (y estamos hablando de un populismo muy berreta, que transitó la Argentina con un desgobierno), si uno va al significado de "gobernar", gobernar es hasta mandar con autoridad, más allá de que Perón, cuando hablaba de conducir, decía "conducir y persuadir". En el momento de la ejecución, gobernar es mandar con autoridad. De hecho, está definido así por la Real Academia Española. Entonces, no hubo gobierno. Desde que echaron miserablemente a Kulfas y a Guzmán, se acabó el gobierno del presidente Alberto Fernández. Todo lo que vino después, los papelones, las disputas de poder de La Cámpora, de otros sectores dentro del gobierno, fueron los que fueron debilitando la calidad institucional de la Argentina.

Facundo Moyano: “Desde que echaron miserablemente a Kulfas y a Guzmán, se acabó el gobierno de Alberto Fernández".

Y de eso nos tenemos que hacer cargo todos, porque todos nos tenemos que hacer cargo. Yo me hago cargo, fui parte del Poder Legislativo, acompañé a un presidente en el 2019 que decía que iba a terminar con la grieta, y hoy estamos en esta situación. Hablamos de izquierda, de derecha, hablamos de la Escuela Austríaca, hablamos de teorías económicas, cuando sabemos que para gobernar un país de la complejidad que tiene la Argentina, con la complejidad que tiene hoy con la crisis que está atravesando, hay que ser profundamente políticos y pragmáticos.

Entonces, veo un sesgo ideológico de parte del Gobierno en las medidas que toman respecto a la política exterior, con la salida de los BRICS. Creo que es totalmente sesgado un presidente que en la propia campaña dijo que en 50 años íbamos a ser Estados Unidos, desentendiéndose de la idiosincrasia del argentino, de cuestiones que pasan más allá de recetas económicas, que tienen que ver con la cultura y con la historia de la Argentina.

¿Vos crees que Milei se va a ir acomodando a la idiosincrasia argentina y va a ir cediendo? ¿La historia a dónde nos lleva?

La verdad que no puedo hacer futurología. O sea, yo espero que pueda interpretar, porque en muchas declaraciones, en muchos gestos que tuvo el presidente en campaña y durante su corto periodo de gestión, de expresiones que tal vez lo marcan en una postura, tal vez, algo positivo que le tengo que destacar es la sinceridad, pero también está enfrascado en una postura muy ideológica, me parece, y te lo hablo desde una posición, desde una procedencia.

La reconstrucción del PJ

Fuiste muy crítico del kirchnerismo, claramente.

Fui muy crítico y renuncié a la banca, pero más allá de eso (y no quiero hacer ni leña en el árbol caído, ni quiero pasarle factura a nadie, y lo dije también en un comunicado), acá no hay que buscar culpables, pero sí hay responsables, y los responsables de esta situación somos nosotros. Los responsables de esta situación, que vive el país, somos nosotros, los dirigentes.

Esto lo hablaba la otra vez con un dirigente político que tiene un cargo institucional importante: la CGT no se mancha. Ahora, los que nos equivocamos somos los dirigentes gremiales, políticos, los que decimos cosas que a veces no tenemos que decir, los que hacemos cosas que no tenemos que hacer, somos los dirigentes políticos. Por eso yo creo que es una oportunidad, porque hay muchos dirigentes de los cuales algunos esperan una autocrítica y nunca la van a tener. Para algunos dirigentes nunca la culpa y la responsabilidad es de ellos. Ni siquiera hablamos de culpa, hablemos de responsabilidad.

Claudio Mardones: Por fuera de la autocrítica, ¿cómo crees que se va a reconstruir el liderazgo el peronismo?

Yo te lo voy a decir desde una perspectiva política gremial peronista. Si son tan kirchneristas, tanto el presidente del PJ provincial como el presidente del PJ nacional, deberían imitar a Néstor Kirchner en el 2009, después de la derrota electoral.

Máximo Kirchner y el futuro del PJ.

CM: ¿En qué sentido?

¿Qué hizo Néstor Kirchner después de la derrota electoral del 2009? ¿Qué hizo Néstor Kirchner con el PJ?

¿Renunció a la presidencia del PJ?

Bueno, si son kirchneristas deberían imitar a su mentor. Porque es así, se trata de eso, esa sería la mayor autocrítica y no se lo tendría que pedir nadie, lo tendrían que hacer ellos, porque todos somos responsables de esto. Nos tenemos que hacer cargo.

Milei no ganó porque las cosas se hicieron bien y estábamos en Disney, y ahora estamos sufriendo una crisis. El trabajador viene perdiendo poder adquisitivo hace tiempo y no hace falta sobreactuar una posición de lucha.

También quiero decir algo con respecto a eso: hay que terminar con la industria de la lucha, primero con la industria de los pobres, esa categoría social que se agregó que parece que fuera la representación que hoy tiene el peronismo-kirchnerismo. Y después hay que terminar con esto de la lucha. Hay gente que parece que trabaja de luchar, y nosotros tenemos que discutir cómo organizamos una sociedad, cómo organizamos el trabajo en un mundo cambiante, que cambia los paradigmas, y cómo discutimos el sistema laboral.

El futuro de los trabajadores

CM: Producido el momento hipotético de las renuncias, ¿quiénes te parece que estarían en condiciones de canalizar el debate laboral?

Yo me sumo al debate. Particularmente, en cuanto al sistema laboral me sumo al debate. Yo quiero dar ese debate, hace años vengo diciendo que hay que animarse a debatir el sistema laboral. Hay que animarse a debatir el sistema laboral y es el peronismo, en principio, por su procedencia, por su historia, por su cultura, el que tiene que proponer cómo se protege al trabajador que está desprotegido. Porque la reforma laboral que no se hace, por un lado, si uno quiere volver rótulos, por derecha, se hace por izquierda.

Ayer veía intendentes y hablaba con otros dirigentes sindicales, y decían que "si nosotros nos movilizamos, nos descuentan el día municipal". Ahora, los cooperativistas van todos. ¿Por qué? Porque las cooperativas son la reforma laboral encubierta. No son cooperativas de trabajo, son trabajos precarizados que suplantan trabajos que tendrían que estar regulados por ley.

Trabajadores del Estado ATE.

Entonces, acá hay un engaño por parte de un progresismo que contaminó al peronismo, para mí, más allá de hacerme cargo, de la autocrisis y demás, y es que está planteando una reforma laboral por izquierda. Y te lo hacen desde el Estado, y te lo hacen desde el mercado, y cuando tercerizan determinadas actividades en donde el trabajador está haciendo un trabajo por el triple de salario que ofrece un trabajador que está en una cooperativa. Es un engaño, es una precarización laboral encubierta, y te están metiendo una reforma laboral. Entonces, me parece que negarse a un debate que te está presentando la realidad, es negarse a la discusión política. Y ahí tenemos que hacernos cargo todos nosotros, los que tenemos alguna incidencia, los que pretendemos tener alguna incidencia en las decisiones, y empezar a decir "muchachos, primero imiten a Néstor Kirchner, que perdió en el 2009 y renunció".

Segundo, esto que es el PJ, esto que es la CGT, el PJ tiene que volver a ser un partido donde se discutan ideas, la CGT tiene que volver a ser una entidad (que es casi centenaria) donde se empiecen a discutir todos estos temas. ¿Qué sindicalista no sabe que hay que discutir el sistema laboral? ¿Quién no lo sabe? Lo saben todos. Entonces, uno por uno lo saben. Ahora, después, para hacer una postura frente a un avance que hay de un sector que claramente quiere ir sobre muchas cuestiones que tienen que ver con derechos de los trabajadores, pero no hablemos de los derechos que ya tienen los trabajadores, hablemos de casi el 60% de los trabajadores que no los tienen, de eso tenemos que hablar.

CM: El decreto está suspendido por la Justicia, no sé si hay condiciones para que se pueda discutir en estos términos. ¿Crees que en este gobierno se puede discutir una reforma laboral?

Yo no sé, eso dependerá del Gobierno, la predisposición hay que mostrarla y también hay una cuestión de ofensiva y defensiva. No se puede estar siempre a la defensiva.

Veo algunos sectores dentro del "kirchnerismo-peronismo", me atrevería a decir, que están en la posición de lucha permanente. Es como que generaron una industria de la lucha. Siempre están luchando, tienen como objetivo transformarse en héroes que defienden y siempre ven un imperialismo de un lado. Cuando estaba con Massa, yo era el imperialismo, era el traidor, el que hacía la "derecha". Y Sergio Massa era "la derecha", después Massa era un prócer, y así van cambiando según las situaciones. Algo que en psicología siempre se necesita tener: un enemigo. En psicología, como en la filosofía de Laclau, está la idea del "enemigo permanente", siempre están luchando contra alguien.

Sergio Massa.

En algún momento creo que la política argentina, y los que pretendemos tener algún tipo de incidencia en las futuras decisiones que se tomen en la Argentina, tenemos que empezar a tener una postura ofensiva, pero en cuanto a lo propositivo, como para decir "no queremos la reforma laboral, pero hay que ir por este lado, para que esos trabajadores estén cuidados".

La marcha de hoy se tiene que transformar en una marcha de autocrítica, de defensa de los trabajadores, pero de autocrítica, porque yo te puedo asegurar una cosa: si esta movilización, si este paro, hubiera sido hace dos años, seguramente el gobierno sería otro. Lo que pasa es que se especuló políticamente. En vez de reclamar, varios sindicatos importantes fueron a controlar precios, y tuvimos una inflación de 200% y le ganamos a Venezuela. Estamos en el podio del mundo de la inflación.

