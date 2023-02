La influencer española pinchó otra rueda y se volvió a quejar de las rutas argentinas

La turista española Laura Méndez, creadora de contenido de viajes, se volvió viral luego de quejarse del mal estado de las rutas argentinas y ahora volvió a pinchar una rueda y compartió un video en el que insistió con sus criticas a los caminos del país que se encuentra recorriendo. “Es la tercera rueda que pincho en este viaje y luego dicen que no me queje del país, cómo no me voy a quejar”, apuntó la influencer.

Anteriormente había pinchado en dos oportunidades en el lapso de los 1.400 kilómetros que separan Bariloche de El Chalten. La española estuvo de paso por la Costa Atlántica argentina, y volvió a pinchar un neumático de su auto de alquiler.

"He vuelto a pinchar una rueda. Esto es una broma, es la tercera rueda que pincho en este viaje. Luego dicen que no me queje del país... ¿cómo no me voy a quejar del país? Y si esto es para un hombre, tuve que enseñarle yo a cambiarla. Casi me atropellan al lado de la autopista, esto es una locura", sostuvo enojada Méndez.

En el video previo había comparado Argentina con Cuba y apuntó al peronismo: “Es más o menos como en Cuba. Aquí está el gobierno peronista, no es el gobierno comunista pero al final son los mismos perros con distintos collares". "Si venís a Argentina no tenés que cambiar en sitios oficiales, porque te cambian 1 euro por 200 pesos, y en cambio en la calle te cambian 1 euro por 400 pesos", alertó.

"Las carreteras aquí dan asco. No hay guardabarros, no hay luces y entre pueblo y pueblo pueden pasar 3 horas y no hay gasolineras. Ni siquiera hay cobertura en todo el país, si te pasa algo no puedes llamar a nadie ni puedes comunicarte", cuestionó. "Por más que digan que esto es Argentina y es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. Esto es un país del tercer mundo, que no os engañen", enfatizó.

La influencer comparó a CABA con el resto del país

En otros videos recientes se vio a Méndez visitando la Ciudad de Buenos Aires y en varias oportunidades recalcó que allí sí se sentía segura y que había una gran diferencia. “Si hubiera empezado el viaje por aquí no me voy”, confesó. “Este año hay elecciones en este país, fijaos cómo está la Ciudad y cómo están las rutas y fijaos en quién gobierna, ahí los dejo”, lanzó con suspicacia.

Claramente sus dichos están atravesados por su posicionamiento político, más allá de su experiencia y la descripción de falencias reales del país. "Dentro de nada va a haber nuevas elecciones, seguid votando al gobierno peronista, que esto es lo que queréis para vuestro país, un desarrollo de la hostia", había advertido en videos anteriores.