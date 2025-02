Karina suma poder, va por la narrativa y sale a ordenar el espacio de cara a las elecciones

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “El Jefe”, arribó el fin de semana pasado a Buenos Aires, luego de haber pasado poco más de una semana en el exterior acompañando a su hermano, el presidente Javier Milei en su gira por Washington y Davos.

Tuvo tiempo de meditarlo. Tuvo largos viajes y oportunidad de conversar y analizar los próximos pasos con su hermano. Karina volvió recargada y aceleró una serie de decisiones políticas tendientes a continuar con el ordenamiento del Gobierno y acumulando poder. “Siempre hay más decisiones en los años electorales”, razonan en la Casa Rosada.

Las jugadas de Karina tienen un elemento en común: ganar tiempo y adelantarse a los adversarios del Gobierno. Mientras Cristina Kirchner se desgasta en la interna peronista con Axel Kicillof, y Mauricio Macri se lícua al calor de fugas de dirigentes amarillos a filas libertarias, “El Jefe”, mueve primero y saca ventaja. Así, lo explican en los pasillos del Gobierno.

En las filas libertarias hay quienes se atreven incluso a comparar el poder de “El Jefe”, con el que supo tener Cristina Kirchner en su momento de esplendor, años atrás.

Es por ello que Karina logró materializar en la semana que culmina lo que ya sucedía en la práctica. En primer lugar obtuvo el desplazamiento de Eduardo Serenellini de la secretaría de Comunicación, una “guerra fría” que se venía desarrollando con su propio equipo, encabezado por Manuel Adorni desde el inicio de la gestión.

La de Serenellini era una salida cantada. Lejos estuvo de causar sorpresa. Su “casillero” era en la práctica una cáscara vacía. Una agenda plagada de fotos protocolares sin poder decisional. Sin perder tiempo, en la Casa Rosada ya confirmaron que dicha estructura será absorbida por Adorni en lo formal. En la práctica, algo de eso ya venía sucediendo.

Es que había al menos sesenta personas de la secretaría que trabajan en la “usina”, las oficinas digitales, que dependían directamente de Javier Lanari, quien en la práctica es el segundo de Adorni, aunque en lo formal tenía como jefe al presentador de TV expulsado. Los trabajadores de la “usina”, trabajan en el exCCK, o Palacio Libertad, en donde tiene su oficina el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, también cercano a Karina.

Las cerca de veinte personas que dependían del ahora exsecretario pasarán entonces a la órbita de Adorni, quien crece cada vez más en influencia.

El último sostén de Serenellini era en efecto, el propio Presidente gracias el vínculo que forjaron antes de que Milei llegase a la Casa Rosada.

De esa manera, Karina concentra en sus manos toda la comunicación oficial del Gobierno. La contracara de las usinas paraoficiales y digitales que conduce Santiago Caputo desde el primer piso de la Casa de gobierno.

En la misma semana, Karina aceleró vía Pilar Ramírez la llegada de tres legisladores porteños que responden a Patricia Bullrich. Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena que se sumaron al bloque conducido por Ramírez.

El momento elegido no fue azaroso. Justo antes de la cumbre del PRO que encabezó Macri. Pero además, según explican en el entorno de “El Jefe” se trató de una jugada para engrosar el bloque y dar una señal antes de que se debata en la Legislatura porteña la suspensión de la PASO. Las generales en la Ciudad, están previstas para julio. Karina no tenía tiempo que perder sobre todo pensando en disputarle al PRO su bastión.

En la misma línea fue la decisión de expulsar con un frío comunicado a Ramiro Marra de La Libertad Avanza. Una misiva con alto impacto entre los libertarios fieles, y que obligó a Caputo a cerrar filas y enviar a su militancia digital a respaldar la decisión. Es por ello que muchos militantes del propio espacio se solidarizaron en privado con Marra, quien ahora duda si jugar “por afuera” en las elecciones de la Ciudad.

La gota que habría colmado el vaso fue la entrevista que Marra dio en TN días atrás en la que dijo que la relación con la hermana del Presidente estaba “diez puntos”.

Los movimientos de Karina incluyen también mudanzas en la Casa Rosada. Hubo cortocircuitos por el alquiler del edificio Shell, cito en Diagonal Norte al 500.

El edificio depende de jefatura de Gabinete, es decir de Guillermo Francos. Semanas atrás, desde esta dependencia avisaron que se debían desocupar las oficinas que utilizan hoy distintas dependencias entre las que está parte del equipo de Karina Milei.

Que una buena parte del equipo de comunicación que ahora depende del “Jefe” se quede sin espacio no era una posibilidad, por lo que su entorno encontró una salida rápida: si no hay lugar allí, habría en la Rosada. La mudanza se efectivizará en el mes que se inicia. Aunque es un secreto quién tendrá despacho en la Casa Rosada. Algunos piensan en Cifelli, por su cercanía y lealtad a Karina. Por ahora no hay definiciones.

Para esto, algunos se tendrán que ir a otro lugar. En concreto, quien se mudará será el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José “Cochi” Rolandi, quien mantiene un perfil técnico y participa de las negociaciones del oficialismo por extraordinarias. Rolandi quedó corrido. ¿Será el próximo expulsado?

El armado para el primer test electoral del 2025

La hiperactividad de Karina Milei la llevó este viernes a la provincia de Santa Fe, en donde estuvo junto a sus dos principales armadores, “Lule” Menem y Martín Menem, en lo que fue el cierre para la presentación de afiliaciones y adhesiones para presentar listas.

“LA LIBERTAD AVANZA en Santa Fe”, lanzó escuetamente el presidente de Diputados en sus redes, acompañado de una foto en la que estaba Karina, varios referentes locales, la diputada santafesina Romina Diez y Shariff Menem, referente de la juventud libertaria.

Se trata de la primera elección en la que LLA se presentará luego de haber conformado el partido a nivel nacional. Es por ello que en las filas libertarias, no ocultaban alegría y ansiedad. Karina, estuvo la primera quincena en un acto en Mar del Plata, acompañó al Presidente en su gira internacional, ayer recaló en Santa Fe y estará hoy afiliando en la Ciudad.