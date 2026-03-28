La acción de la petrolera creció 5,4% tras la definición

Tras la anulación de la Justicia de Estados Unidos del fallo de primera instancia contra YPF por parte de la juez neoyorkina Loretta Preska, las acciones de la petrolera subieron, mientras que el papel de Burford Capital se hundió.

El ADR de YPF subió 3,4% en Wall Street. En la plaza local, el papel escaló 5,4%. En paralelo, Burford Capital se hundió 42,3%. La compañía, que se dedica a comprar derechos de litigio de empresas que no pueden costear juicios largos, era la principal beneficiaria del juicio contra la expropiación. Con el revés judicial, sufrió el coletazo en el mercado.

En cuanto al resto de las cotizaciones del mercado argentino, el Merval tuvo otra buena racha. “Gracias al buen comienzo de semana, el índice logró cerrar con un avance semanal de 2,1% en dólares. No obstante, ayer el Merval fue golpeado por el contexto internacional y disminuyó 0,9% hasta US$ 1.890, en línea con los principales índices de Wall Street y países emergentes”, señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

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“Los Globales argentinos se mantuvieron resilientes. Si bien los bonos cayeron entre 0,4% y 1,2% el viernes, finalizaron con subas de entre 0,1% y 0,8% en la medición semanal. El tramo corto de la curva fue el más defensivo”, agregó PPI. En esa línea, el riesgo país cerró en 615 puntos básicos, una suba diaria de 5,4%.

En cuanto al mercado cambiario, el dólar oficial mayorista se mantuvo una semana más por debajo de $1.400 y bajó 1,5% esta semana hasta $1.369. En el segmento minorista, el tipo de cambio finalizó en $ 1.405. Por el lado de las cotizaciones paralelas, el blue se negoció a $ 1.415, mientras que el MEP operó a $ 1.429,7 y el CCL a $ 1.474.

El Banco Central (BCRA) extendió su racha compradora y adquirió ayer US$ 48 millones ayer y US$ 251 millones en las últimas ruedas. En el acumulado del año, el guarismo asciende a US$ 4.038 millones.