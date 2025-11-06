La bronca íntima de Guillermo Francos por cómo lo jubilaron del Gobierno

Guillermo Francos dejó el Gobierno en silencio, pero no sin señales. Su carta publicada en X el 31 de octubre reveló más que cortesía institucional. “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia… para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”. No se trató de una salida pactada sino, como admiten en su entorno, de una renuncia anticipada para evitar un desplazamiento más ruidoso.