La Cámara de Casación recibió al ministro Juan Bautista Mahiques y analizaron la implementación del nuevo sistema penal

La Cámara Federal de Casación Penal recibió este martes al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en un encuentro institucional en el que se discutieron los principales ejes de la gestión judicial.

La reunión se realizó en la Sala de Acuerdos del tribunal y fue encabezada por su presidente, Diego Barroetaveña. Participaron también los jueces Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Daniel Petrone, Angela Ledesma, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, junto al secretario de Justicia, Santiago Viola.

El ministro Mahiques enviará al Senado esta semana los primeros 62 pliegos para cubrir vacantes judiciales

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante el encuentro, el ministro expuso los lineamientos de gestión del Ministerio de Justicia y detalló avances en los pliegos de magistrados enviados al Senado el 25 de marzo, además de las gestiones en curso para cubrir vacantes en distintos juzgados.

Otro de los puntos centrales fue la implementación del Código Procesal Penal Federal, un proceso clave para el funcionamiento del sistema acusatorio en todo el país. En ese marco, se analizaron las necesidades operativas y el rol de coordinación institucional del tribunal.

Según el comunicado oficial, la reunión se desarrolló como un espacio de intercambio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, donde también se remarcó la importancia de fortalecer el diálogo para avanzar en reformas estructurales.

El Senado da curso al pedido de Milei para renovar el puesto clave de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara de Casación Penal

Por su parte, los jueces de la Cámara valoraron la presencia de las autoridades del Ministerio de Justicia y manifestaron su predisposición a continuar el trabajo conjunto en temas vinculados al sistema judicial.

El encuentro se da en un contexto de reformas y debates sobre el funcionamiento de la Justicia, con foco en la cobertura de cargos vacantes y la modernización de los procesos penales.

LB