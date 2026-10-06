La Casa Rosada intentó bajar la espuma de la interna con Bullrich y asegura que “sigue apoyando” a Milei para 2027

La Casa Rosada trató de que la interna con Patricia Bullrich no pase a mayores y buscó despejar la posibilidad de que la senadora esté pensando en competir contra Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

Así lo planteó el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien aseguró: “Creemos que Patricia Bullrich apoya la candidatura de Milei para 2027”, algo que, según el funcionario, expresó tanto en reuniones de gabinete como públicamente.

Bullrich fue una de las principales dirigentes que se sumó al espacio de Milei después de las elecciones de 2023, pero en los últimos meses volvió a marcar diferencias con decisiones del Gobierno, especialmente en cuestiones legislativas.

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El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la senadora “sigue apoyando” la reelección de Milei

“Los liberales no somos manada”, planteó el vocero, retomando una frase que el propio Presidente suele utilizar. Sostuvo que “puede haber diferencias de enfoque en algún tema puntual” y que eso no significa necesariamente una ruptura.

Milei y Bullrich volvieron a compartir una reunión de gabinete este lunes

La tensión entre ambos no es nueva. Milei y Bullrich tuvieron fuertes cruces durante la campaña presidencial de 2023, cuando competían por el mismo electorado. Después de la primera vuelta, Bullrich decidió respaldar al libertario en el balotaje contra Sergio Massa y terminó incorporándose a su Gobierno como ministra de Seguridad.

Con el paso del tiempo, Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad después de las elecciones legislativas y asumió como senadora nacional, donde además quedó al frente del bloque de LLA.

Desde allí, empezó a marcar con mayor frecuencia sus diferencias con algunas decisiones del Ejecutivo, como lo fue la Ley de Tierras. Bullrich cuestionó que el Gobierno avanzara con un proyecto en el Congreso mientras la Justicia todavía analizaba el alcance del DNU 70/2023 y consideró “apresurado” enviar la iniciativa. “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley”, sostuvo.

La definición buscó poner paños fríos osobre una relación que en las últimas semanas volvió a mostrar algunas fisuras

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También había planteado reparos sobre modificaciones vinculadas con Discapacidad dentro del Presupuesto 2027. Bullrich cuestionó que el tema no hubiera sido discutido en la mesa política del Gobierno, de la que forma parte. Diego Santilli, sostuvo que la cuestión sí había sido conversada, pero la senadora respondió: “Me sorprendió porque estando en la mesa política el tema no salió a la luz”.

Bullrich habló de 2027 en IDEA y evitó cerrar la puerta a una candidatura

Lo cierto es que el punto de mayor ruido apareció cuando la senadora habló sobre las elecciones presidenciales de 2027. Durante el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, le preguntaron si le gustaría volver a competir por la Presidencia. Bullrich respondió que no lo sabía y recordó que acaba de asumir como senadora y que tiene “seis años por delante” para ocupar esa banca.

Sin dudas, la respuesta dejó abierta la posibilidad de que, más adelante, pueda volver a disputar un cargo ejecutivo.

De todos modos, puso el foco en la continuidad del proyecto libertario y reclamó que el Gobierno acelere los cambios. “Lo importante es que este proyecto continúe”, planteó durante el encuentro, donde también habló de la necesidad de que las reformas lleguen con "mayor velocidad" a las familias.

La escena que terminó de alimentar las preguntas sobre su relación con Milei ocurrió cuando le recordaron la alianza que ambos sellaron en 2023 y le preguntaron si “el Pato todavía abraza al León”. Bullrich respondió sin vueltas: “Por supuesto”.

MV