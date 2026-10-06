"Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado": Caputo habló de las próximas elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un fuerte mensaje sobre las próximas elecciones 2027, mostrando su seguridad en el triunfo de Javier Milei, y remarcando: “Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

El titular del Palacio de Hacienda dio una extensa entrevista en el streaming Carajo. El funcionario comenzó afirmando: “Creo que en todos los escenarios gana el Presidente, en todos”; pero luego reconoció: “Si no se da lo que pienso yo, yo tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”.

Javier Milei

A continuación, sumó: “Yo contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si fuera a estarlo. Y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

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Caputo aseguró que “hay un montón de dólares que se vienen”, y relacionó su optimismo electoral con el equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva y la entrada de inversiones. “Me preparo como si pudiera estar equivocado”, repitió.

También festejó el triunfo en primera vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil del senador Flávio Bolsonaro, y aseguró que la relación con el gigante sudamericano “solo puede mejorar” si el candidato del Partido Liberal se impone nuevamente en la segunda vuelta, el próximo 25 de octubre, frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

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Según Caputo, “Argentina tiene una relación histórica, institucional y comercial con Brasil. (Continuará) independientemente de quién gane”, pero resaltó el vínculo de su Gobierno con el bolsonarismo: “Eso mejora el diálogo, mejora las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos”.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

Más declaraciones de Caputo

El pasado 2 de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “hubo una suba importante (del riesgo país). Estamos en 600 puntos y la mitad hay que atribuible al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco. Pero no es solo eso, también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno”.

El funcionario participó del 62 Coloquio de IDEA con una entrevista grabada donde remarcó que “pensar que se va a volver al pasado es una subestimación al pueblo argentino. No creemos que vaya a pasar”.

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Caputo afirmó que el Gobierno va a “continuar de la misma manera, hay muchas más reformas viniendo”, entre las que citó “continuar bajando impuestos, regulaciones, infraestructura y bajando el costo financiero”.

Luis Caputo y Javier Milei

También aseguró que la Casa Rosada no quiere que la moneda “se siga devaluando”, porque “la devaluación es solo sueldos miserables para la gente”.

Según el ministro, “este es el camino a seguir y, si miras los países vecinos, es el camino correcto. Además, la Argentina tiene mayores recursos naturales y de capital humano. Tengamos confianza que tenemos todo para tener un país espectacular”.