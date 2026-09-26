La CGT se reunirá el martes y evaluará cómo continuar con su plan de lucha

El próximo martes 29 de septiembre habrá reunión de la "mesa chica ampliada" de la Confederación General del Trabajo (CGT) para evaluar cuáles serán los próximos pasos del sector sindical después de las tres marchas en las que participaron junto con las dos CTA y con otros movimientos sociales.

La reunión en la que participarán más de 20 gremios agrupados en la central obrera será a las 16 en la sede del sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), en la avenida Belgrano al 1800. .

En este nuevo encuentro se podrían definir los nuevos pasos en el marco del plan de lucha que la CGT anunció hace algunos meses. Contemplaba la realización de tres marchas que finalmente fueron solamente dos porque se suspendió la de principios de septiembre por el Día de la Industria, ya que surgieron diferencias entre la CGT y las dos CTA.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los dirigentes sindicales, además, analizarán los últimos datos que proporcionó el INDEC sobre índices de pobreza, de desempleo y que tuvieron un significativo incremento en el último mes. Otro de los temas de debate pasará por la celebración del 17 de octubre, el Día de la Lealtad peronista.

La pobreza en CABA aumentó al 21,9% y alcanzó a 675.000 personas

Casi al mismo tiempo en que se desarrollará la reunión de la CGT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, hará desde las 17, en el Salón Felipe Vallese de la sede de la CGT en la calle Azopardo, el conversatorio “Democracia en disputa: las derechas y los desafíos del campo popular”, que fue definido como "un espacio destinado a promover el intercambio y la reflexión sobre la realidad política y social de América Latina".

Previamente, el lunes, habrá una conferencia de prensa en la sede central de la CATT, ubicada en Avenida Jujuy 1074 (CABA), con la presencia del sociólogo brasilero Emir Sader, se informó en un comunicado, según la agencia Noticias Argentinas.

Así, el conversatorio se desarrollará a partir de cuatro ejes principales: “Dependencia económica, dependencia cultural; “Independencia económica y Trabajo”; “Multipolaridad y América Latina” y “Participación de la clase trabajadora y la democracia social”.