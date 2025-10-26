La Ciudad pone a prueba el poder libertario, el voto PRO y se juega en la pelea por el tercer lugar

La Ciudad volverá mañana donde el escenario pueda presentar sorpresas, a pesar de que el oficialismo tiene todo para quedar en primer lugar. La pelea más fuerte se verá con las opciones fuera de la polarización: la izquierda, las opciones progresistas y los liberales que pujan por llegar en tercer lugar. Todo en el marco de que, además de elegir 13 diputados nacionales, se elegirán tres senadores nacionales en el distrito.

En ese contexto, La Libertad Avanza lleva a Patricia Bullrich como candidata a senadora nacional junto al economista Agustín Monteverde, quienes encabezan la lista más competitiva. En este caso el desafío de la ministra de Seguridad es doble: por un lado superar el 40% holgadamente y, por el otro, intentar que no haya mayor diferencia con la lista violeta para la Cámara baja que encabeza el abogado Alejandro Fargosi.

Ya hubo señales serias de alerta estas semanas de un caudal de votos distintos de hasta 8 puntos entre ambos. Acaso por ello el quinto candidato de LLA, el macrista Fernando de Andreis, hizo tuitear desde Mauricio Macri hasta al último militante del PRO, para que apoye a los libertarios con el fin de asegurarse la banca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para peor: incluso, un estudio de focus group de la consultora Isonomía marcó que en el electorado porteño había confusión sobre el debut de la Boleta Única Papel. Encontraron electores que pensaban que solo tildando la parte superior a Senadores ya estaba validado su voto a Diputados también. ¿Jugará un rol decisivo la confusión con el nuevo mecanismo de votación?

De todos modos, la principal amenaza electoral es Potencia, el espacio que, a Diputados, encabeza Ricardo López Murphy, quien basó su campaña en pegarse al votante PRO, a Macri y a un electorado enojado con el acuerdo del PRO con LLA. Es más: su lista es amarilla. El “Bulldog” busca ser la sorpresa de la elección y quedar tercero. Si repite la elección de 2021, cuando fue primero a una interna con el partido amarillo, podría cosechar unos 200 mil votos y no solo asegurar su reelección como diputado sino que podría pelear para meter otra banca.

Paralelamente, Fuerza Patria lleva a dos candidatos progresistas: Mariano Recalde, para renovar su banca en la Cámara alta, de La Cámpora; y el economista de centroizquierda, Itai Hagman, de Patria Grande, cercano a Juan Grabois. El espacio suele ocupar, todas las elecciones desde hace 20 años, el segundo lugar. Tiene un voto duro que permanece inmóvil en la Ciudad.

La duda en este sentido pasa por el desempeño de la izquierda más consolidada: el Frente de Izquierda que lleva al “Chipi” Christian Castillo para senadores y a Myriam Bregman y a Gabriel Solano para Diputados, dos candidatos competitivos para pelear el tercer lugar y restarle votos a la lista de Hagman.

Por su parte, dos espacios progresistas con radicales pujan por generar dos dígitos y validar sus figuras. Por un lado, Ciudadanos que lleva a la “hormiguita” Graciela Ocaña y al titular de la UCR porteña, Martín Ocampo, como candidatos a senadores. Estas dos candidaturas tienen el aval de Horacio Rodríguez Larreta, quien incluso hizo campaña con la “hormiguita”.

En la lista a la Cámara baja está el presidente del radicalismo nacional: Martín Lousteau, quien jugará una comple ja parada en este comicio. Lleva de segunda a la dirigente universitaria Piera Fernández.

En este espacio se conforman con meter dos diputados nacionales y que Ocaña alcance los dos dígitos: están pensando en un 2027 competitivo.

Por su lado, el neurocientífico Facundo Manes armó su propio espacio, lejos de los radicales, y encabeza su boleta a Senadores. Para Diputados lleva al presidente del GEN, Sergio Abrevaya. Una jugada arriesgada dada la variedad de candidatos. Pero el espíritu competitivo de Manes lo tienta a todo.

Elisa Carrió no quiso ser candidata y lleva a dos desconocidos para el electorado: Marcela Campagnoli para Senadores y el legislador porteño Hernán Reyes.

En el escenario porteño también podría haber lugar para sorpresas. Por caso, sin lista para la Cámara alta, aparece el debut político del exdelantero Claudio “el turco” García, por el partido Integrar, que fundó el dirigente peronista y exlegislador, Daniel Amoroso.

Finalmente hay candidatos de todo tipo, desde la izquierda minoritaria que se sigue presentando a pesar de que el 0 siempre está por delante en todos los resultados; pasando por el sindicalista Marcelo Peretta, vinculado a farmacéuticos, quien vuelve a jugar.

El exembajador Diego Guelar se prueba para Senadores con el sello de la UCeDé.