La Corte Suprema rechazó la recusación de Cristina Kirchner contra Lorenzetti

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este miércoles la recusación que la expresidenta Cristina Kirchner realizó contra el juez Ricardo Lorenzetti, basado en dichos que el magistrado había tenido sobre la causa Vialidad.

Con esta resolución se reducen los plazos para que la Corte determine si confirma la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer funciones públicas impuesta a la exmandataria. En caso de que dicha sentencia sea confirmada, la referente peronista deberá comenzar a cumplir su pena de cárcel.

En un fallo de ocho páginas al que accedió PERFIL, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti argumentaron que “la recusación no se basa en elementos objetivamente verificables” que justifiquen apartar al magistrado del expediente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

CFK había recusado a Lorenzetti porque, según una nota publicada por Clarín el 2 de abril y una posterior declaración televisiva, expresó que se resolvería con rapidez su recurso de queja contra la condena de seis años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

Ricardo Lorenzetti deslizó que la Corte va a sacar el fallo de la causa Vialidad contra Cristina Kirchner antes de las elecciones

En primer lugar, los jueces recordaron que “el mecanismo de la recusación con causa constituye una vía excepcional, de interpretación limitada, con causales definidas de forma estricta, reservadas para situaciones extraordinarias, considerando que su aplicación implica el desplazamiento de la competencia legal y habitual de los jueces y, por ende, una alteración del principio constitucional del juez natural”.

También se señaló que “las recusaciones dirigidas a los jueces de esta Corte Suprema deben ser planteadas al momento de presentar el recurso extraordinario o en su correspondiente contestación”, pero la exmandataria lo hizo con posterioridad a la interposición de su recurso de queja.

Los magistrados descartaron que existiera una causa válida para apartar al juez, al afirmar que “tal situación no se presenta en este expediente, dado que la recurrente no menciona ninguna de las causales contempladas por la normativa procesal aplicable; se limita a alegar, de manera genérica, que el juez Lorenzetti carece de imparcialidad". "Esta deficiencia es suficiente para rechazar la recusación sin necesidad de mayores consideraciones”, agregaron.

La ex presidenta sostuvo que la conducta del juez resultaba contraria a los “Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial”, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas el 27 de julio de 2006 mediante la Resolución N.º 2006/23. También citó el principio de imparcialidad consagrado por esta misma Corte en el fallo “Llerena”.

Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz, los integrantes de la Corte Suprema

Los jueces remarcaron que la presentación de Cristina Kirchner “no ofrece ningún elemento probatorio que sustente la acusación formulada durante dicha sesión (por ejemplo, una declaración testimonial de la senadora que hizo la denuncia), ni se indica si se presentó la denuncia penal correspondiente conforme lo establece el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación”.

Los dichos de Lorenzetti en una entrevista

“¿Va a fallar la corte la causa de Vialidad y Cristina?”, le preguntó el periodista Luis Novaresio a Lorenzetti en una nota brindada a la señal A24. “Sí, por supuesto”, respondió el magistrado.

Ante esta respuesta, el conductor insistió con el tema: “¿Pero antes de la elección?”, a lo que el magistrado se sinceró: “Deberíamos, porque no hay ninguna razón para demorarlo más, por supuesto, esto es una decisión interna”.

"Lo que tiene que hacer la Corte acá es analizar si está bien o mal denegado el recurso extraordinario. Si está bien, se abre el recurso y comienza la revisión. Si no está bien la queja, queda firme. Este tema tenemos que tratar y no el fondo. No deberíamos demorar mucho. Es importante la imparcialidad", agregó el juez.

Gi