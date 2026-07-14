Caso Skanska: la cronología del escándalo que fue primicia del Diario Perfil en pleno auge kirchnerista

A casi dos décadas de su inicio, la resolución judicial del caso Skanska —el expediente que marcó el primer gran escándalo de corrupción asociado a la obra pública durante el kirchnerismo— y que terminó con la condena al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión en la causa Skanska, ha vuelto a colocar en primer plano el debate sobre el papel que desempeñaron los medios de comunicación en su difusión.

La reconstrucción minuciosa de los archivos expone cómo se estructuró la cobertura periodística de un entramado que comenzó con el uso de facturas apócrifas y derivó en la condena de exfuncionarios públicos por cohecho y administración fraudulenta.

26 noviembre de 2006

Los registros periodísticos demuestran que la primera información pública sobre el caso Skanska fue publicada por el diario Perfil en noviembre de 2006 y posteriormente lo hicieron otros medios.

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La investigación inicial, encabezada por el periodista Carlos Russo, sacó a la luz las maniobras de evasión tributaria y el posterior hallazgo de facturas falsas que utilizaba la constructora sueca para justificar la salida de fondos destinados al pago de comisiones indebidas.





El 26 de noviembre de 2006 y bajo el título "Investigan sobornos millonarios para la construcción de un gasoducto de De Vido", la tapa de PERFIL dio inicio a una cobertura sistemática que, a lo largo de varios meses, documentó el funcionamiento de un esquema corporativo diseñado para encubrir retornos ilegales a través de facturación falsa provista por firmas proveedoras; una hipótesis que posteriormente convalidaron los tribunales.

Aquel artículo desglosó el rol clave de la empresa Infiniti Group dentro de la maniobra bajo sospecha y sacó a la luz, por primera vez, las complejas conexiones que luego investigaría la Justicia entre obras de infraestructura, la administración de fondos fiduciarios, intermediarios privados y altos cargos estatales.

Esta revelación de PERFIL se produjo en la segunda etapa de la presidencia de Néstor Kirchner, cuando transcurrían solo tres años y medio de su gestión. Veinte años más tarde, las condenas judiciales dictadas contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, ratificaron de manera definitiva los hallazgos que el diario había expuesto originalmente en sus páginas.

Russo, quien posteriormente fue distinguido con el Premio Konex 2007 en la categoría de Investigación por su labor en esta causa, recordó en diversas oportunidades las condiciones bajo las cuales se desarrolló el trabajo de prensa en aquella etapa inicial. Según su testimonio, durante meses Perfil sostuvo la publicación sistemática y el seguimiento del caso Skanska, en un contexto de escasa repercusión en otras redacciones y bajo marcadas presiones políticas y judiciales.

Al rememorar aquel periodo de investigación solitaria, Russo describió el escenario hostil al que se enfrentó: "Cuando nosotros hablábamos de sobreprecios nos trataban de locos, nos decían que eso no existía".

La persistencia del trabajo editorial en un marco donde la temática aún no formaba parte de la agenda pública generalizada fue uno de los aspectos que el periodista destacó de aquella cobertura: "Parece increíble hoy, pero los únicos que estuvimos seis meses publicando sobre el caso Skanska fue PERFIL".

Asimismo, Russo expuso las dificultades adicionales que implicaba obtener testimonios de fuentes gubernamentales debido al medio en el que se desempeñaba: "Me contactaba con funcionarios y me decían: 'No, no puedo hablar con vos porque sos de diario [Perfil]'".

24 de marzo de 2007

Por su parte, el diario Clarín comenzó su cobertura del caso de manera sistemática a partir de marzo 2007. La cobertura de este matutino, a cargo del periodista Pablo Abiad, profundizó en la investigación judicial y aportó información a partir del hallazgo de la grabación interna de la firma, donde el directivo de Skanska, Javier Azcárate, admitía ante el síndico Claudio Corizzo el pago de sobornos y la utilización de facturas falsas para instrumentar los desvíos.

En una nota publicada este 13 de julio de 2026 Clarín hace mención a la cobertura de la causa de la siguiente manera: "En marzo de 2007, Clarín publicó que la empresa sueca reconoció el pago de "comisiones indebidas en su participación en la ampliación de un gasoducto impulsado por el Ministerio de Planificación”. La nota a la que hace referencia es del 24 de marzo de 2007. El 7 diciembre de 2007, a tres días de finalizar su mandato, el ex presidente Néstor Kirchner autorizó mediante la firma de su entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la fusión de Cablevisión (del Grupo Clarín) y Multicanal.



Si bien las portadas de Clarín en marzo y abril de 2007 dieron una amplia visibilidad pública al expediente, el inicio formal de la divulgación periodística del caso corresponde a la serie de artículos publicados por Perfil a partir de noviembre de 2006.

La diferencia temporal sitúa a Perfil como el diario que marcó el rumbo de la investigación. El archivo constata que la primicia y el desarrollo primario de la causa fueron el resultado de una cobertura anticipada la cual, meses después, sirvió de base para que otras redacciones nacionales incorporaran el caso a sus respectivas agendas editoriales.