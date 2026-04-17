La familia Huesen acumula cargos, mientras regala medicamentos en Tucumán

Una polémica se disparó en Banda del Río Salí, en las afueras de San Miguel de Tucumán, por los medicamentos que estaría entregando el concejal libertario Darío Huesen a los vecinos. En redes sociales, el tucumano mostró con satisfacción su acción proselitista, pero desató una reacción viral en la que también recibió duras críticas.

La campaña en redes sociales generó controversias y mostró el vínculo directo con Gerardo Huesen, su hermano y diputado nacional oficialista, con quien además habría impulsado las designaciones de familiares en el PAMI y la Cámara de Diputados.

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Una campaña controvertida

“Hoy acompañé a un vecino y pude hacer entrega de una ayuda, compartiendo un momento de cercanía y confianza. Estos encuentros nos recuerdan la importancia de estar presentes y seguir construyendo juntos desde el compromiso. Gracias por visitarme y por la confianza de siempre", escribió Huesen en sus redes. A esa publicación adjuntó una foto con un vecino.

En otro post, se lo ve al concejal entregando presuntamente medicamentos y útiles. Y en una publicación más de redes sociales se observa a Huesen entregando a una joven una mochila de color negro. "Seguimos trabajando con compromiso, cerca de nuestra gente, dando respuestas y acompañando cada necesidad", explicó el concejal..

La suma de publicaciones generó revuelo por la aparente falta de límites entre la gestión y la campaña en contacto con los vecinos del lugar. "Hoy, terminando la jornada, recibí y escuché a una vecina que se acercó a la sede, y pudimos hacer entrega de un medicamento. Seguimos estando presentes, acompañando y dando respuestas con compromiso y cercanía a cada vecino", se enorgulleció Huesen.

Una familia con aceitados contactos políticos

La pareja del funcionario también tiene un cargo y su hermano, Gerardo Huesen, es diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Tucumán. Se sospecha que el diputado habría tenido injerencia en la designación de su esposa, Ana Cristina Boloña, como agente de planta temporaria del bloque libertario en la Cámara de Diputados.

En Banda del Río Salí sostienen que una sobrina de ambos funcionarios, Rita Liseth Huesen, fue designada en la delegación local del PAMI, según consignó el diario Clarín.

En verdad, la familia Huesten tiene una prolífica historia en Tucumán. En la elección provincial de 2023, Huesen fue candidato a vicegobernador de Tucumán y simultáneamente encabezó la lista como candidato a legislador provincial. En la misma boleta, su esposa, Boloña, aparecía como candidata a intendente y a concejal, mientras que la sobrina, Rita Liseth Huesen, también integraba la lista de candidatos.

Sin embargo, el diputado Huesen supo criticar a sus oponentes políticos con virulencia en otras épocas. "Tucumán como siempre haciendo lo que no se debe hacer. Mientras miles de tucumanos no llegan a fin de mes, tenemos una de las Legislaturas más caras del país, sostenida por privilegios, asesores de sobra y cargos para amigos”, declaró Gerardo Huesen meses atrás. La familia, está visto, no cuenta en su propio caso.

AF/HB