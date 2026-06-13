La intimidad de una decisión que no escuchó las recomendaciones

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerró la semana atravesando horas agitadas. No es para menos. La entrevista que brindó el pasado miércoles a la señal LN+ generó un cismo dentro y fuera del Gobierno. No hubo operativo clamor. No hubo respaldo de la primera plana del Gobierno, salvo por el propio Javier Milei. Pero hasta los propios comunicadores cercanos al gobierno libertario comienzan a despegarse.

Este viernes Adorni estuvo en la Casa Rosada. Allí desplegó su agenda de trabajo. Sin embargo, no trascendieron detalles de la misma aunque hubo una comunicación oficial. Anunció que a partir del próximo 19 de junio las “personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en trenes y colectivos”, utilizando la tarjeta SUBE.

Entre sus insólitas explicaciones por el crecimiento patrimonial (se volvieron meme) y el inicio del Mundial de fútbol, el anuncio cayó en la intrascendencia.

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En su entorno dicen que está firme y que no lo van a correr. Que los hermanos Milei lo continúan respaldando.

Quienes lo tratan, señalaban hasta hace escasos días que se lo veía más aliviado, más tranquilo. Adorni había logrado salir de la picota. Pero ahora ese escenario cambió. El ministro coordinador volvió a quedar apuntado. Incluso por el propio mundo libertario o de comunicadores que simpatizan con las ideas del Presidente que se muestran implacables.

La entrevista que brindó días atrás, lejos de correrlo del foco lo expuso. Sus explicaciones no solo no alcanzaron, sino que lo debilitaron todavía más. Judicial y públicamente.

Para realizar la entrevista, hubo negociaciones. Adorni pidió que la charla con José Del Río fuese grabada. Los emisarios de la señal, lo rechazaron. Hubo un ofrecimiento. Hacer la entrevista en los estudios de La Corte. El jefe de Gabinete no accedió.

Un dato curioso. Su abogado defensor, Matías Ledesma, cuando asumió su defensa tuvo una recomendación explícita: que abandone los medios y que se dedique a atender la causa judicial. Consejo que Adorni no siguió.

Finalmente la entrevista fue en la redacción de LN en la localidad de Vicente López. La redacción estaba prácticamente vacía. Adorni habría solicitado no cruzarse con nadie, por eso no había casi gente en las oficinas. Pidió trasladarse desde la cochera hasta los estudios. Los detalles los contó la periodista Rosario Ayerdi.

La reunión de la Mesa Política, tampoco salió como quería. La postal de unidad que buscó mostrar el Gobierno estuvo lejos de eso, pese a la tardía foto que posteó Karina Milei celebrando el cumpleaños de Bullrich.

Hoy, la senadora es quien más confronta con Adorni y con Karina por la cuestión patrimonial y de la DDJJ.

El ministro coordinador anunció que se presentará durante julio en el Senado. El mes en el que muchos legisladores estarán ausentes. El anuncio estuvo también marcado por la presión que Bullrich venía ejerciendo, para que comparezca ante los Senadores.

Sin embargo, el peronismo apuró, no está dispuesto a esperar y pidió moción de censura en la Cámara alta. Mismo escenario en la Cámara baja. Como si fuera poco, Adorni recibió una nueva denuncia de diputados.