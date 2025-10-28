La jura de Quirno, entre la euforia, saludos y sonrisas

La jura de Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en el Salón Blanco de la Casa Rosada estuvo plagada de sonrisas, abrazos y saludos sorpresivos entre los miembros del Gobierno. El gran clima producto de la victoria electoral del domingo pasado se palpó en cada instante del evento y dejó de lado, por un momento, los resquemores internos que atravesaron a La Libertad Avanza durante la campaña.

Pasadas las 17 horas, todos los ministros arribaron al lugar en donde habitualmente se toma juramento a los integrantes del Gabinete con gran ánimo, incluso Mariano Cúneo Libarona. El titular de Justicia ya avisó que no continuará en su cargo, pero lo hizo en muy buenos términos y se quedará hasta que se defina al reemplazante. Hubo abrazos especiales, largos, y felicitaciones a los funcionarios que fueron candidatos en la última contienda electoral y tuvieron muy buenos resultados, como Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad). Quien brindó las palabras más efusivas fue Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, saludando uno por uno, sin olvidar a nadie.

En medio de una atmosfera de celebración, el abrazo más sorprendente fue el que se dieron Eduardo “Lule” Menem, secretario general de la presidencia y mano derecha de la hermana del jefe de Estado, y Santiago Caputo, asesor. Entre ambos corrió más de un conflicto por la estrategia electoral que se plasmó en LLA de cara a la elección bonaerense del 7 de septiembre y los nombres que integraron las nóminas que compitieron. Una relación que en Balcarce 50 llegaron a calificar de “irreparable”. Pero que, con el calor del triunfo, se apaciguó.

“Estamos todos contentos, no es momento de peleas”, dijo sin rodeos ante PERFIL un funcionario que presenció la jura que no tuvo ninguna sorpresa: se dio toto tal cual lo planificado y entregó, además de la euforia oficial y un Milei que no perdió la sonrisa en ningún momento, un extenso abrazo entre el flamante Canciller y Luis “Toto” Caputo, el titular de Hacienda. No es para menos: el líder del equipo económico fue quien recomendó a su secretario de Finanzas para asumir un cargo clave, cuya prioridad pasará por cuidar la relación con Estados Unidos y, como dijo en rueda de prensa, abrir nuevos mercados para el ingreso de productos argentinos.

Las declaraciones de Quirno

Todavía no me he juntado con el equipo de Cancillería, estaba esperando la jura. Todo esto es bastante reciente", sostuvo el funcionario ni bien tomó contacto con los medios presentes. Consultado sobre los objetivos que se planteó para su nueva función, Quirno dijo que buscará "profundizar la agenda del Presidente en cuanto a la inserción internacional, con mayor comercio e inversiones".

"La Cancillería ha hecho un trabajo importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones. Con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar, sobre todo atraer inversiones a la Argentina", señaló.

Además fue consultado por el vínculo que se seguirá con los Estados Unidos en medio de la estrecha relación con la administración de Donald Trump y por el viaje que hará Milei a Miami la semana próxima para participar de una cumbre de líderes internacionales. "La agenda con Estados Unidos se consolida día a día, el Presidente ha tenido muchos viajes para cementar esa relación. Vamos a seguir consolidando la relación con los Estados Unidos", planteó al respecto.