La Legislatura bonaerense impulsa un proyecto para frenar la ludopatía y regular las apuestas online

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires avanza en la elaboración de un proyecto para prevenir la ludopatía y reducir el impacto de las apuestas online, con especial atención a los menores de edad y sus familias. La propuesta reúne iniciativas de distintos espacios políticos y apunta a establecer un marco integral para regular la actividad, reforzar los controles sobre las plataformas digitales y ampliar las herramientas de asistencia para quienes desarrollan conductas de juego compulsivo.

Entre ambas cámaras bonaerenses se presentaron 27 proyectos vinculados con la prevención de la ludopatía y los riesgos asociados al juego online. Frente a la cantidad de propuestas y al crecimiento de la preocupación por las apuestas entre adolescentes, la Cámara de Diputados creó en febrero la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, con el objetivo de reunir los distintos expedientes en un dictamen común.

La iniciativa tomó forma de megaproyecto durante las últimas semanas y podría presentarse formalmente en los próximos días, una vez que los bloques terminen de acordar los principales puntos de la regulación. El objetivo es avanzar con una legislación que combine restricciones, mecanismos de fiscalización, prevención educativa y financiamiento para programas de salud mental.

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Uno de los factores que impulsó el debate es la presencia cada vez mayor de las apuestas digitales entre estudiantes secundarios. Según informes oficiales citados en el marco de la discusión legislativa, una proporción importante de jóvenes participó o participa en estas plataformas, una situación que puede derivar en endeudamiento familiar, ansiedad, dificultades escolares y problemas de adicción.

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Los cinco ejes centrales del proyecto

El dictamen en discusión contempla cinco grandes líneas de acción: la verificación de identidad de los usuarios, las restricciones a la publicidad, la implementación de límites de tiempo y dinero, la persecución del juego clandestino y la creación de fondos específicos para prevención y asistencia.

Uno de los puntos centrales es la incorporación obligatoria de controles biométricos en las plataformas de apuestas autorizadas. La propuesta busca establecer sistemas de reconocimiento facial y mecanismos de validación de identidad mediante el cruce de información con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La finalidad es impedir que los menores de 18 años ingresen a las aplicaciones utilizando documentos, cuentas bancarias o identidades de adultos. De esta manera, se pretende reforzar los mecanismos de control que actualmente dependen, en buena medida, de la información proporcionada al momento de crear una cuenta.

Otro de los ejes apunta a limitar la publicidad y el patrocinio de las empresas de apuestas. Las propuestas buscan restringir las promociones difundidas en redes sociales, medios de comunicación, indumentaria deportiva y eventos masivos cuando estén dirigidas, de manera directa o indirecta, a niños y adolescentes.

También se pretende impedir que las campañas comerciales presenten las apuestas como una vía para alcanzar el éxito económico, obtener reconocimiento social o mejorar las condiciones de vida. La preocupación de los legisladores se concentra en la exposición de los jóvenes a este tipo de mensajes, especialmente a través de contenidos digitales y figuras vinculadas con el deporte y el entretenimiento.

El proyecto contempla herramientas obligatorias de autoexclusión y límites para los usuarios. Las plataformas autorizadas deberían ofrecer opciones para establecer topes diarios de tiempo de exposición a las pantallas y montos máximos de dinero destinados a las apuestas.

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Fiscalía para combatir apuestas clandestinas

El combat contra los sitios ilegales constituye otro de los componentes centrales de la iniciativa. Los legisladores proponen crear una fiscalía especializada, con sede en La Plata, para investigar las plataformas que operan sin autorización y las redes que facilitan el acceso al juego clandestino.

La propuesta contempla facultades para impulsar el bloqueo preventivo de páginas web no autorizadas, la clausura de cuentas financieras vinculadas con los denominados cajeros virtuales y la investigación de estructuras que captan menores para participar en apuestas.

El proyecto busca diferenciar las plataformas habilitadas, que operan bajo el dominio .bet.ar, de los sitios clandestinos que funcionan sin los controles correspondientes. La intención es fortalecer la capacidad de respuesta judicial frente a una actividad que puede desarrollarse a través de páginas web, aplicaciones de mensajería y redes sociales.

La eventual creación de esta dependencia, sin embargo, forma parte de los aspectos que todavía deben discutirse entre los bloques. El alcance de sus facultades y el modo de organizar las investigaciones se encuentran entre los puntos que podrían generar diferencias durante la negociación parlamentaria.

Fondos para salud mental, clubes de barrio y deportistas

El proyecto también incorpora una dimensión económica y social. Entre las propuestas se encuentra la creación de fondos específicos financiados mediante aportes obligatorios de las empresas operadoras de apuestas online. Los recursos estarían destinados a programas de salud mental, acciones de prevención y asistencia frente al juego compulsivo, además de iniciativas para fortalecer clubes de barrio, centros culturales y espacios comunitarios.

La propuesta considera que estos ámbitos pueden funcionar como alternativas de contención social y contribuir a prevenir las adicciones, particularmente entre niños y adolescentes. También se contempla destinar parte de los recursos a becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

El esquema de financiamiento es uno de los puntos que requiere mayor discusión, debido a las diferencias entre los bloques sobre el alcance de las obligaciones económicas que deberían asumir las empresas del sector y el destino de los fondos recaudados.

CSHB