La Libertad Avanza quiere disputarle una porción de poder al oficialismo en Santiago del Estero

El 2 de agosto en Santiago del Estero se celebrarán elecciones municipales para elegir intendentes y concejales en 25 de los 28 municipios, ocasión en la que el senador y hombre fuerte de la política local, Gerardo Zamora, junto al gobernador Elías Suárez, se medirán con La Libertad Avanza, que anunció que competirá en la mayoría de los municipios. En LLA anuncian un fuerte apoyo de la Casa Rosada, para tratar de quitarle poder al díscolo Zamora y al gobernador. Esta provincia, en el último año, ha visto mermados sus ingresos por coparticipación en casi un 45% y es la única que no ha recibido ATN del Gobierno nacional, una suerte de castigo por no alinearse con la Casa Rosada,

El Frente Cívico, la fuerza que gobierna desde hace 20 años en esta provincia, tiene la hegemonía política en todos los municipios y su referente, Zamora, se ha puesto al frente de la campaña, con el apoyo del gobernador Elías Suárez, que sucedió al radical k el 10 de diciembre pasado.

La Libertad Avanza, con la conducción del dirigente Tomás Figueroa y apoyado por Karina Milei y Martín Menem, anunció que competirán en todos los municipios, aun cuando se sabe que hay internas en algunas ciudades, como Las Termas, en las que se ha bajado a la candidata.

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De los 25 municipios, 5 son de “primera categoría”: Capital, La Banda, Añatuya, Las Termas de Río Hondo y Frías, donde se elegirán además 12 concejales. Mientras que en la comisión municipal de Donadeu se elegirá comisionado, por el fallecimiento de su titular. El cierre de listas está previsto para el 29 de junio, con lo cual las negociaciones dentro de la LLA están en su punto más caliente, ya que en muchos distritos hay diferencias de criterio para elegir los candidatos.

Zamora y Suárez de campaña

En los dos distritos más importantes, Capital y La Banda, por cantidad de votantes, el Frente Cívico ya anunció sus candidatos. En la primera, en acuerdo con el PJ, el ingeniero informático Mario Benavente, encabezará la lista. Proviene de una conocida familia santiagueña, con raíces radicales y con 20 años de carrera en el municipio de Santiago, es actual Secretario de Coordinación de Gabinete municipal, y además fue director del Centro de Cómputos de la provincia durante la gestión de Zamora.

En La Banda, segunda ciudad en importancia, el Frente Cívico lanzó como candidato a intendente a Llamil Abdala, un empresario que desde hace unos años se desempeña como subsecretario de Industria de la provincia. En estos dos distritos, el Frente Cívico va con el PJ como aliado, mientras que en el resto, cada fuerza presentará su candidato.

De todas maneras, si bien presentarán candidatos propios, tanto el FC como el PJ mantendrán el acuerdo que los llevó, en el 2005, a ganar la gobernación de la provincia. José Emilio “¨Pichón”, actual senador y compañero de bancada de Zamora, es el presidente del peronismo en Santiago.

La Libertad Avanza y otros partidos

En tanto, en la Capital santiagueña, LLA ungió como candidata a la empresaria Beatriz Yunes, acto que contó con la presencia de Tomás Figueroa (sobrino del otrora candidato a gobernador, el menemista José “Pepe” Figueroa, que justamente perdió la gobernación frente a Zamora en el 2005) y el joven libertario Iñaki Gutiérrez.

La Banda es uno de los dos únicos municipios no gobernados por el oficialismo. Gobierna un hombre del Frente Renovador, Roger Nediani, mientras que los libertarios estarán representados por el abogado y presidente del Club Tiro Federal, Miguel Torres.

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En Añatuya, Las Termas y Frías, también LLA llevará candidatos, mientras que en el resto de los municipios, aún no se han anunciado sus representantes.

Lo llamativo es que LLA pretende hacer pie sin una estructura firme y sin alianza con el PRO, que también presentará candidatos en las principales ciudades. “Si la oposición no va unida, es difícil” confesó un dirigente del PRO. El panorama no está fácil para el mileismo, por lo menos en este distrito.

El resto de los municipios que elegirán intendente y concejales es el siguiente: cuatro de segunda categoría: Quimilí (PJ), Fernández (Frente Cívico), Loreto (PJ) y Monte Quemado (Frente Cívico). Y 16 de tercera categoría: Bandera (FC), Campo Gallo (PJ), Colonia Dora (PJ), Forres (PJ), Los Juríes (FC), Los Telares (FC), Nueva Esperanza (FC), Pampa de los Guanacos (FC), Pinto (FC), Pozo Hondo (FC), San Pedro de Guasayán (PJ), Selva (vecinal), Sumampa (FC), Suncho Corral (FC), Tintina (FC), Villa Ojo de Agua (FC).