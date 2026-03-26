El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, criticó al Gobierno nacional: "Cierre de industrias y ausencia de políticas públicas"

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, criticó con dureza el “actual contexto económico nacional”, con caída del consumo, cierres de pequeñas y medianas industrias y una marcada ausencia de “políticas públicas”. Lo hizo al anunciar la puesta en marcha del Consejo Económico y Social (CES), instrumento previsto en la Constitución provincial que congrega a los sectores productivos, el Ejecutivo provincial, universidades públicas y privadas, cámaras empresariales, trabajadores organizados, colegios profesionales, instituciones sociales, el sector turístico, organizaciones de la sociedad civil y representantes del poder legislativo.

Lanzamiento del Consejo Económico y Social en Santiago del Estero

Las declaraciones del mandatario provincial, con críticas a la difícil situación económica que atraviesa el país, que impacta directamente en las economías de las provincias, se da justamente en un contexto difícil para este distrito: las inundaciones que castigan el territorio desde hace meses y que han provocado pérdidas importantes, tanto en sectores de la producción como en la población en general de esa provincia.

El acto se realizó en el Forum Centro de Convenciones y contó con un gran número de asistentes, entre los que se destacaron, además de Suárez y su gabinete, los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder.

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Elías Suárez, gobernador de Santiago del Estero, lanzó el Consejo Económico y Social y cuestionó al Gobierno nacional

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Suárez, que asumió la gobernación el 10 de diciembre pasado, sucediendo justamente a Zamora, detalló los objetivos del Consejo Económico y Social y enumeró los números positivos en materia económica que ostenta Santiago del Estero, en contraste con el Gobierno nacional.

“Santiago del Estero viene transitando desde hace años un camino muy importante, un camino con orden fiscal, inversión pública sostenida, desarrollo productivo y la transformación de nuestra infraestructura básica. Este proceso nos permitió avanzar y crecer. En ese marco es importante destacar algunos datos que nos alientan y que reflejan el rumbo que hemos sostenido con convicción y responsabilidad”.

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, lanzó el Consejo Económico y Social y criticó al Gobierno nacional

Y agregó: “Durante el año 2025 nuestra provincia registró un crecimiento del 1,1% del empleo privado, siendo una de las cuatro provincias que tuvieron datos positivos en este indicador económico. Al mismo tiempo somos una de las provincias con menor tasa de ingresos brutos del país, generando condiciones favorables para la inversión y el desarrollo productivo. Y si miramos a largo plazo, Santiago del Estero ha mostrado un crecimiento sostenido en su Producto Bruto Geográfico en los últimos 20 años, muy por encima de etapas de estancamiento que ha atravesado la economía nacional”.

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El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, afirmó que, en 2025, el empleo privado creció 1,1% en su provincia

En el mismo tono, Suárez señaló que “estos indicadores cobran aún mayor relevancia cuando los comparamos con el actual contexto económico nacional. Caída del consumo, el cierre de industrias, de pequeñas y medianas empresas y una marcada ausencia de políticas públicas que incentiven la industrialización y el agregado de valor a nuestra producción. Frente a este escenario nuestra provincia ha sostenido un modelo que prioriza la producción, el trabajo, la inversión como motor de desarrollo y es precisamente este contraste el que nos convoca a redoblar los esfuerzos y seguir profundizando el camino que venimos recorriendo para consolidar un Santiago del Estero con más crecimiento, más empleo y más oportunidades para todos”.

Desde el Consejo Económico y Social, se intentará “promover el debate de los temas estratégicos de cada sector, analizar la realidad productiva y social de la provincia, recopilar información, generar diagnósticos y formular propuestas, y sobre todo asesorar y contribuir al diseño de políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad. Eso es exactamente lo que esperamos de este Consejo, que sea un ámbito de pensamiento estratégico para la provincia y que nos ayude a anticipar desafíos, que nos permita aprovechar mejor nuestras oportunidades productivas, que contribuya a generar ideas y propuestas para el crecimiento económico y el desarrollo social”, concluyó el gobernador.