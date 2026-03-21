sábado 21 de marzo de 2026
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Asistencia del gobierno provincial

Inundaciones en Santiago: bajan el alerta de Rojo a Naranja y hay alivio

Bajan las aguas, pero las inundaciones siguen afectando a poblaciones del interior de la provincia.

Inundaciones Santiago del Estero
Inundaciones Santiago del Estero | Gentileza de Julio César Rodríguez

Las históricas inundaciones que castigan a Santiago del Estero, por la crecida del río Dulce, han comenzado a bajar lenta pero sostenidamente, desde hace varios días y el Comité Operativo de Emergencia de Las Termas de Río Hondo dispuso bajar el nivel de alerta de Rojo a Naranja.

Las incesantes y copiosas lluvias en Tucumán, desde hace varias semanas, provocaron el desborde del río Dulce en muchas zonas de Santiago y afectó principalmente a la capital y Las Termas de Río Hondo, lo que provocó el anegamiento de barrios asentados a la vera del cauce de agua en Las Termas y en Santiago. En esta última, el agua llegó a inundar la costanera y barrios asentados en su paso, de norte a sur, que de a poco, en la última semana, fue normalizándose.

Inundaciones Santiago del Estero

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A raíz de ello, el Embalse de Río Hondo llegó a su cota máxima histórica, sobrepasando el agua 4 metros por sobre el nivel de seguridad. Es así que se llegaron a derivar casi 1900 m3 por segundo, lo que ocasionó desbordes en todo el trayecto del río, de norte a sur.

Se mantiene la alerta en Santiago del Estero por las inundaciones

El informe de este sábado del COE indica que el que el nivel del Dique está bajando; que sale menos agua hacia el río; la situación empieza a estabilizarse y esto permite comenzar “un regreso progresivo a la normalidad, siempre bajo control y seguimiento permanente”.

No obstante, el COE aclaró que “aunque la alerta bajó, la creciente no terminó” y todavía hay caudal alto de agua, muchas afectadas, riesgos en sectores cercanos al río” y por eso se continuará con el “monitoreo constante del río, control en zonas de riesgo, asistencia a familias afectadas”.

Inundaciones Santiago del Estero

En tanto, ahora la crecida provocó inundaciones en parajes y pueblos río abajo, hacia el sur, donde está llegando la crecida fuerte. Por eso, desde el gobierno de la provincia continúan asistiendo a decenas de familias de los departamentos Mitre, Rivadavia, Atamisqui y Salavina. El gobernador Elías Suárez, junto a miembros de su equipo de gobierno, estuvieron recorriendo las zonas afectadas y dispusieron el desplazamiento de maquinarias y personal para construir bordos de contención, y frenar el avance de las aguas en zonas del sur de la provincia.

Inundaciones Santiago del Estero

En estos dos últimos departamentos, muchos pequeños productores debieron rescatar sus animales de las aguas y han perdido sus cultivos, mientras otros han sido evacuados de sus viviendas, que quedaron bajo el agua. En las localidades de Sabagasta, Villa Salavina, Barrancas y Los Peralta, familias debieron ser asistidas ante el desborde del río y la pérdida de sus pertenencias.

*Julio César Rodríguez (Desde Santiago del Estero)

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