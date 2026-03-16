Alivio: el agua comienza a bajar en Santiago del Estero

Tras la histórica crecida del río Dulce, desde el domingo la cota del dique Embalse de Río Hondo comenzó a bajar y llevó alivio a muchos sectores de la población, que sufren las inundaciones en Santiago del Estero. En tanto, también hay alivio en las zonas ribereñas de Las Termas de Río Hondo, por la baja en el caudal que derivan los ríos tributantes al embalse.

Durante el fin de semana, el gobernador Elías Suárez supervisó trabajos de prevención y construcción de bordos en zonas rurales, para tratar de frenar el embate del Dulce. Desde el domingo se observa una baja en el nivel de agua, que ya había comenzado a avanzar en la zona de la costanera, en la capital provincial, y que además inundó varios barrios ubicados a la vera del cauce.

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El reporte de Protección Civil Municipal de Las Termas de Río Hondo trae alivio para muchas familias que viven a la vera del Dulce. El informe marca una disminución de ingreso y derivación desde la Presa Río Hondo, si se compara con los datos de los últimos días. También baja el nivel de la Cota.

El embalse de Río Hondo regula el cauce y deriva el agua, que alcanzó un récord histórico el viernes por la noche, cuando se ubicó 4 metros por arriba del nivel de seguridad. El domingo comenzó a bajar.

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El comunicado oficial de las 9 de la mañana de este lunes registra los siguientes datos: Aporte de ríos tributarios al Embalse: 1485 m3/s (metros cúbicos por segundo); Erogación de Caudal al río Dulce: 1654 m3/s y Cota: 274.09 msnm (metros sobre el nivel del mar).

Según se observa, en el norte de la ciudad, el agua siguió bajando en la zona de la costanera, lo que permitió abrir algunos accesos en el sector y en el parque Aguirre, principal pulmón verde de la ciudad.

Asimismo, los equipos de Defensa Civil y Desarrollo Social de la provincia desplegaron un amplio operativo en Capital y La Banda, y lo extendieron a parajes del interior que padecen los desbordes del río.

Durante las últimas 48 horas, brigadistas y trabajadores sociales recorrieron los parajes Punta Pozo, Toro Pan, Los Peralta y Los Tolozas. En estas zonas de bañados, se realizaron entrevistas con los vecinos para evaluar el estado sanitario y habitacional de cada grupo familiar.

Un relevamiento oficial estima que hay al menos 60 familias en situación de riesgo, por lo que se ha dispuesto una guardia permanente y asistencia directa en Villa Salavina y localidades aledañas. Las autoridades informaron que el monitoreo continuará de forma ininterrumpida mientras los niveles del río sigan amenazando los sectores bajos de la cuenca.