Plazo fijo millonario, facturas a la AFA y tierras en Santiago, las nuevas sospechas que cercan a Toviggino

La Justicia sumó nuevas piezas a las investigaciones que rodean al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a partir de una serie de movimientos financieros, societarios e inmobiliarios que encendieron las alertas en distintos expedientes. Entre los datos que aparecieron en informes oficiales figura un plazo fijo por casi 12 mil millones de pesos, equivalente a unos dos millones de dólares, constituido por Servicios Lindor SRL, una firma señalada por su cercanía con el dirigente.

De acuerdo con fuentes judiciales, ese movimiento forma parte de un universo más amplio de operaciones bajo análisis. En total, los investigadores detectaron al menos 15 maniobras sospechosas que incluyen transferencias bancarias, cruces de facturación, compras de campos y circulación de fondos entre sociedades que integran un entramado empresarial ligado al entorno familiar de Toviggino.

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La información fue aportada por la Agencia de Recaudación y Control (ARCA) a jueces y fiscales que siguen distintas causas por presunta corrupción y lavado de dinero en la AFA. Una de las firmas que quedó bajo la lupa es Segon SRL, que le facturó a la entidad más de 2 mil millones de pesos por supuestos servicios, mientras también aparece vinculada a prestaciones para el gobierno de Santiago del Estero.

Transferencias, facturación y rutas de dinero

Según la reconstrucción judicial, una de las mecánicas observadas se repite entre pagos emitidos por la AFA, la provincia y la municipalidad santiagueña a la Liga Santiagueña de Fútbol. Después de esas acreditaciones, en cuestión de minutos, salían transferencias a personas físicas vinculadas al grupo familiar. Para los investigadores, esa circulación de fondos podría ser una pista clave para entender cómo se movía el dinero dentro de la estructura.

En paralelo, también se detectaron operaciones de “facturación cruzada” entre firmas como Malte SRL, Soma SRL y Marona SA. En la Justicia sospechan que detrás de esos intercambios podría haber simulación de venta de servicios para justificar ingresos y egresos dentro del mismo circuito empresario.

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El crecimiento económico de varias de estas sociedades también quedó bajo observación. Segon SRL, por ejemplo, pasó de registrar acreditaciones bancarias por apenas $11.592 en 2012 a mover cerca de $6 mil millones en 2025. Además de sus servicios de seguridad privada para el gobierno santiagueño, emitió facturas para empresas de Paraguay y Estados Unidos.

El rol de Lindor y el control del entramado

Dentro de ese mapa societario, Servicios Lindor SRL aparece como una pieza sensible. Para los investigadores, podría haber funcionado como una “sociedad puente” destinada a mover activos entre distintas firmas del grupo y así diluir la identificación del beneficiario final. En otras palabras, una empresa ubicada en el centro de una estructura con capas superpuestas, similar a una mamushka.

La firma tiene como accionista principal a Darío Fabián Toviggino, hermano menor del tesorero de la AFA, de perfil mucho más bajo. Según consta en el Boletín Oficial de Santiago del Estero del 7 de mayo de 2025, adquirió el 95% de las cuotas sociales de Lindor. Sin embargo, de acuerdo con fuentes del caso, la conducción real de estas empresas seguiría orbitando alrededor de Pablo Toviggino.

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Hubo además cambios societarios luego de que estallara el escándalo a fines del año pasado. Esas modificaciones, según la mirada de los investigadores, reforzaron la idea de una reorganización interna para redistribuir formalmente el control de las firmas sin alterar el mando efectivo.

El plazo fijo y las facturas a la AFA

Uno de los puntos que más llamó la atención de la pesquisa es el plazo fijo constituido por Servicios Lindor en el banco Coinag. La colocación fue por 11.763.785.709 pesos y generó intereses por más de 538 millones. Después del cierre de la cuenta en esa entidad, los fondos fueron transferidos al Banco Credicoop, siempre según fuentes judiciales.

Por ahora, no está claro cuál fue el origen de ese dinero. Una de las sospechas es que parte de esos fondos pueda estar conectada con otra de las causas que involucran a Toviggino, aquella que sigue la ruta del dinero generado por TourProdEnter, la firma del empresario Javier Faroni que explotó en el exterior los derechos de la marca de la selección argentina. En ese expediente se investiga el recorrido de unos 400 millones de dólares y se estima que cerca de 40 millones habrían terminado en empresas fantasma en Estados Unidos.

A eso se suma otro dato relevante. En junio de 2024, Servicios Lindor emitió ocho facturas a favor de la AFA. Seis de ellas fueron en dólares y, según la información incorporada al expediente, el total facturado por la empresa ese año ascendió a 987 millones de pesos y más de 2.120 millones de dólares. Hasta ahora, los investigadores no lograron determinar con precisión qué servicios habrían sido efectivamente prestados.

Campos, propiedades y crecimiento patrimonial

El avance de las empresas asociadas al círculo de Toviggino no se limitó al frente financiero. En los últimos años, sobre todo después de 2022, el holding familiar amplió su patrimonio inmobiliario en Santiago del Estero con la adquisición de casi 10 mil hectáreas de campo, una superficie equivalente a aproximadamente la mitad de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas de esas incorporaciones no habrían sido compras tradicionales, sino procesos de usucapión.

También aparece en el expediente el crecimiento del hotel de lujo HT, en la capital santiagueña, cuyo capital pasó de 17 mil pesos a 2 mil millones en 2024. La ex esposa de Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, figura como accionista minoritaria en varias de las sociedades bajo análisis.

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En esa red de firmas también aparecen Barwa SRL, DCT SRL, Indunoa SRL y Norte Argentino SRL, entre otras. Los investigadores sostienen que los activos iban rotando entre compañías del mismo grupo, una maniobra que, de confirmarse, habría servido para fragmentar la trazabilidad patrimonial.

La mansión de Pilar y los autos de lujo

Otra pata de la investigación apunta a la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, donde fueron secuestrados 54 vehículos de lujo y colección. En distintos tramos de la operación aparecen Soma SRL, Malte SRL y Real Central SRL, todas vinculadas de una u otra forma al mismo circuito empresarial.

En uno de los informes enviados por ARCA al juez en lo penal económico Diego Amarante, que interviene en la causa por presunta retención ilegal de aportes jubilatorios contra Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, se analizaron movimientos de Malte SRL, señalada como titular de la propiedad.

Allí se indicó además que muchos comprobantes de venta de Malte fueron emitidos desde una misma dirección IP utilizada por otras empresas y familiares de Toviggino. Esa misma IP, de acuerdo con la documentación judicial, también fue usada por Servicios Lindor SA, otro elemento que refuerza la hipótesis de una operatoria coordinada entre distintas sociedades.

Como dato adicional, una cédula azul correspondiente a un Porsche 911 Carrera 4 GTS secuestrado en la mansión estaba a nombre de Servicios Lindor S.A., firma que hoy aparece en el centro de las sospechas.

Una estructura cada vez más observada

Más allá de cada operación puntual, lo que empieza a consolidarse en los tribunales es la idea de una estructura empresaria de crecimiento acelerado, con escasa correlación entre su volumen de negocios, la cantidad de empleados declarados y la infraestructura formal registrada. En el caso de Servicios Lindor, por ejemplo, la empresa tuvo entre dos y ocho trabajadores durante 2025, números difíciles de conciliar con las cifras millonarias que movió.

La lupa judicial ahora está puesta en reconstruir el origen de los fondos, establecer si hubo simulación de servicios, y determinar si parte de ese dinero tuvo como destino final activos inmobiliarios, vehículos de alta gama y sociedades interpuestas. En ese escenario, el nombre de Pablo Toviggino vuelve a quedar en el centro de una trama que ya supera largamente el mundo del fútbol.