La “mamá" de Sergio Berni le responde a la de Randazzo en un spot de campaña

Sergio Berni y su equipo de comunicación tardaron menos de un día en reaccionar a la propuesta de Florencio Randazzo, el precandidato a diputado nacional que hizo hablar a su mamá en un ocurrente spot de campaña.

Con su estilo duro, el ministro de seguridad del gobierno de Axel Kicillof recreó una escena en la que se lo ve en medio de un allanamiento cuando interrumpe para contestar una supuesta llamada de su “madre”, parodiando al spot de Randazzo.

Sin embargo, el contenido de la conversación apunta todas las municiones de ironía a la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por su gestión en la provincia. “La estoy tratando de llamar a ´la Leona´ para que me explique qué hacer, no sé si patear la puerta o pedir disculpas”, comenta Berni.

Mientras el spot de Randazzo mostró un tono moderado, Berni aparece hilvanando frases fuertes y desopilantes. “Después de la paliza que le pegó Axel, la Leona, como la cenicienta, se convirtió en gatito y salió corriendo para la capital”, manifiesta la supuesta mamá de Sergio Berni.

Más adelante, el funcionario, que no es candidato en estas elecciones, intenta recuperar la seriedad, y se muestra con el resultado del secuestro de droga luego de un allanamiento, reprochando la banalización de la problemática. La crítica surge días después de una frase de Vidal sobre la diferencia entre fumarse un porro en Palermo y la 1-11-14.

“Esta marihuana y todo lo que está acá, está manchado de sangre, para que usted la consuma relajada y tranquila, se comercializó con menores que mamaron desde chiquitos la violencia como un método de vida, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla”, cuestionó Berni.

“El narcotráfico mata, pero la mentira, el marketing y la ignorancia también matan”, cierra Berni su mensaje directamente dirigido a la actual precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.

La izquierda inauguró el estilo en 2021

Las campañas proselitistas venían mostrando un tono discreto en su primera etapa hacia las elecciones primarias. Quienes sacudieron el debate fueron los candidatos del Frente de Izquierda, al emular una escena de la famosa serie Okupas, que fue furor al ser relanzada a través de la plataforma digital Netflix.

Allí se ve a los referentes del Partido Obrero reproducir la conversación en medio del asfalto, que cuatro jóvenes mantienen sobre la actualidad del país, en un modo coloquial, cotidiano, como en la esquina de un barrio de provincia.

Había sido lo más comentado de la campaña en las redes sociales, hasta que apareció el “cruce mamás” que inesperadamente protagonizaron un opositor como Randazzo y un funcionario oficialista como Berni.

