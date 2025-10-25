La nueva Cancillería: de la crisis al relanzamiento

Pablo Quirno quedó en la jefatura del ministerio de Relaciones Exteriores para reemplazar a Gerardo Werthein. Tiene dos misiones de envergadura. La primera, cuidar al máximo el vínculo con Estados Unidos y conseguir acuerdos arancelarios excepcionales, por encima de los que ya estan en plena negociación. La segunda tarea pasa por divulgar con énfasis y en distintos foros internacionales de qué se trata “la batalla cultural” que impulsa Javier Milei.

En la gestión libertaria reconocen que más allá de la “capacidad” que tiene Quirno para ocupar la silla que dejó de manera intempestiva el empresario a días de la decisiva elección del domingo, es vital que proteja los lazos con el país que gobierna Donald Trump.

Esta coincidencia entre ambos países incluyó un salvataje financiero norteamericano hacia la Argentina y una reunión entre mandatarios el 14 de octubre. Por eso la gestión del magnate republicano no fue ajena a los movimientos en Cancillería. Hubo un visto bueno de la Casa Blanca para que uno de los hombres de confianza de Luis “Toto” Caputo en la secretaría de Finanzas desembarque en el Palacio San Martín que se encuentra en el barrio porteño de Recoleta.

El Canciller deberá aprovechar esta sintonía con la gestión republicana para materializar acuerdos comerciales, esencialmente con aranceles privilegiados de productos nacionales. en el mercado estadounidense Un objetivo que Werthein intentó llevar a cabo desde que pisó la cartera de Relaciones Exteriores pero, a pesar de distintas conversaciones, no pudo cumplir. En concreto, el economista debe obtener una rebaja de aranceles. A cambio, tendrá que permitir una apertura mayor para las exportaciones estadounidenses en un contexto de tensiones latentes entre Trump y el gobierno chino.

Además de cuidar el aspecto económico, la Cancillería de Quirno se va a abocar a difundir los aspectos vitales de la “batalla cultural”, que encaró el jefe de Estado a partir de su asunción en la Casa Rosada, en cada foro internacional posible. La promoción de los valores de la libertad, la propiedad privada, el rol mínimo del Estado, las críticas al socialismo y el aborto, entre otros puntos, merecen para el oficialismo mayor enfasis. Una tarea que, lanzan desde Casa Rosada, Werthein no logró cumplir con efectividad porque “no terminó de entender al gobierno”. Ahora, ese propósito estará en manos de Nahuel Sotelo, el secretario de Culto y Civilización de la Nación que depende de Cancillería, quien tiene muy buena sintonía con el flamante jefe de cartera.

Sotelo fue sondeado por la cúpula libertaria para suplantar a Werthein. El referente de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación libertaria juvenil que está bajo la sombra del asesor Santiago Caputo, ni bien empezó a sonar su nombre se encargó de desactivar cualquier posibilidad. Su posición fue férrea ya que quiere seguir ayudando a la gestión libertaria propagando sus principales ideas en foros internacionales y quedarse en su cargo hasta por lo menos el 10 de diciembre. Sotelo fue quinto candidato a diputado provincial por la tercera sección electoral en la boleta de La Libertad Avanza y en principio, como lo ha manifestado en varias ocasiones, pretende asumir su banca. Sin embargo, esa decisión está en veremos con la aceleración de los cambios en el Gabinete y el crecimiento del asesor Caputo como posible integrante del próximo elenco ministerial que defina Milei.

Malvinas, un recuerdo muy incómodo

Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, recordó un viejo y polémico posteo en Twitter de Pablo Quirno, el Canciller, en relación a las Islas Malvinas. El funcionario borró su comentario pero quedó el registro.

El economista, el 12 de marzo de 2013, habló del referéndum en las Malvinas organizado por el gobierno británico en el que se les preguntaba a los isleños si deseaban conservar su actual estatus, cómo un territorio británico de ultramar. La respuesta fue positiva en un 98%.

Quirno tomó la red social de microblogging para preguntarse en ese momento: “¿Y si el referéndum que hicieron en Malvinas lo hacemos acá? ¿Tendría un resultado diferente?”. Bianco lo cruzó con fuerza este viernes: “Este es el Canciller de Milei. Otro vende patria”.