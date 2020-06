Espionaje ilegal: tras declarar, Cristina avanza con la mudanza de la oficina de escuchas

Mientras viajaba rumbo al juzgado federal de Federico Villena, en Lomas de Zamora, CFK publicó un video en su cuenta de Twitter, en la que habló de la causa de espionaje ilegal que la llevaba allí. La actual vicepresidenta es una de las víctimas de la organización investigada por Villena, en la que está bajo la lupa el rol de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos. Objeto de diversas maniobras, Fernández de Kirchner apuntó en su vídeo a la Corte Suprema de Justicia de quien dependen las escuchas por decisión del gobierno de Mauricio Macri.

La referencia no fue casual. Desde el regreso del kirchnerismo al Ejecutivo Nacional, Cristina promueve que la oficina de escuchas vuelva a la órbita de la Procuración General de la Nación, dónde estaban cuando llegó el macrismo y adónde podrían volver en breve. Porque el Senado derogó, la última semana, los decretos de necesidad y urgencias que, durante el macrismo, transfirieron la oficina de escuchas judiciales desde la Procuración General a la Corte Suprema y el tema está ahora en manos de Diputados.

El jueves, en el Senado, sin la presencia de la oposición, que se retiró de la sesión virtual por oposición al tratamiento del tema, se aprobó la derogación del DNU Nº 256/2015, y su complementario, con el que a poco de asumir, Macri, transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) que desde febrero de ese año dependía de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el máximo tribunal, entonces bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, fue llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO).

“Me acuerdo por ejemplo cuando, en marzo de 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostuvo CFK en el video. "Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas, la verdad es que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir", volvió a apuntar al máximo tribunal. Tras lo que completó,"pero sin embargo, nada de eso ocurrió, al contrario. Se anunciaba su transmisión con bombos y platillos cual estreno cinematográfico y nadie hacía nada para impedirlo".

"Y no sucedió una vez, lo hicieron durante meses. Durante meses difundieron ilegalmente conversaciones privadas. Siempre me pregunto qué hubiera pasado si la Corte hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables". Luego de lo cual fue un paso más allá y consideró, "es probable que esta causa no hubiera existido, y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubieran sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados. En fin: de aquellos lodos, estos barros".

En la justicia hay voces encontradas por la decisión del cambio de órbita de la oficina de escuchas, pero en su mayoría todas coinciden en que cuando estuvo bajo la órbita de la Procuración no hubo filtraciones, en tanto que luego sí se sucedieron cuando llegaron a la Corte. Sin embargo también varias fuentes coinciden en que las mismas también constituirían un capítulo más del enojo de la vicepresidenta con el máximo tribunal, que en el último tiempo quedó bajo la lupa del oficialismo y se baraja la posibilidad de ampliar su número de miembros.

En tanto que, de concretarse definitivamente la vuelta de la oficina de escuchas a la Procuración, el oficialismo habrá dado un paso importantes en el área, que se completa con la intención de designar en ese organismo a Daniel Rafecas. El pliego para Procurador del actual juez federal está en el Senado, pero aún no fue tratado.

CD/MC