La reacción de Fernando Iglesias cuando le rechazaron el pedido de juicio político a Aníbal Fernández

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, solicitó el pasado martes un apartamiento del reglamento para tratar "sobre tablas" un juicio político al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por su tuit amenazante contra el dibujante Nik. Sin embargo, el pedido fue rechazado por la Cámara baja con 54 votos afirmativos y 96 negativos.

“Rechazado mi pedido de juicio político a @FernandezAnibal por incumplimiento, mal desempeño y delitos cometidos en ejercicio de su función. Amenazas a NIK, antisemitismo, insultos a un ex presidente y abandono de la Patagonia al terrorismo. En rojo, el peronismo #AguanteHannibal”, escribió Iglesias en su cuenta oficial de Twitter.

En la tarde de ayer, el legislador opositor pidió el tratamiento del expediente 4093 de este año en el que se promueve el juicio político del titular de la cartera de Seguridad por la supuesta amenaza "con metodología mafiosa a un ciudadano por las redes sociales y haber injuriado al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri". Además, el proyecto de Resolución que pedía tratar se debía a "mal desempeño y presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones" por parte de Fernández.

Cruce entre Iglesias y Massa

En el recinto, Iglesias protagonizó un cruce junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuando el legislador, al dar su fundamentación, se extendió en su tiempo límite, por lo que el titular de la Cámara baja le cortó el micrófono.

"Yo viví en Sicilia y así es como la mafia te amenaza", explicaba Iglesias sobre los tuits de Aníbal Fernández, cuando Massa le solicitó que fuera cerrando el discurso: "Diputado, el tiempo", le anticipó. "Me han interrumpido de todos lados, he tenido que empezar de nuevo", justificó el diputado de JxC, a lo que Massa le respondió: "Está pasado un minuto ya, redondee".

"Han hablado hasta diez minutos para fundamentar y voy a terminar de fundamentar. Si usted quiere me corta el micrófono como hace siempre", retrucó Iglesias. Luego de sumar unos segundos más de argumentación, Massa sentenció: "Diputado, si lo que está buscando es que le corte el micrófono, se lo voy a cortar".

"Hágalo, nomás, ya va a ser una tradición de la Cámara", ironizó como de costumbre Iglesias, a lo que Massa le agradeció y procedió a silenciarlo, para pasar a la votación la moción de Iglesias, la cual resultó negativa, con 54 votos afirmativos y 96 negativos.

