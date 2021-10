Otro exabrupto de Aníbal Fernández: “Eso lo hace el hijo de p... de Mauricio Macri"

En medio del escándalo de Aníbal Fernández por su intimación a Nik, el ministro de Seguridad apuntó contra el expresidente Mauricio Macri, a quien trató de “hijo de puta”, luego de que éste saliera a criticarlo para condenar la “amenaza” de Fernández al dibujante. Inmediatamente, el PRO le exigió un pedido de disculpas público.

Luego del fuerte cruce que protagonizaron el pasado lunes Fernández y Cristian Dzwonik, alias Nik, en donde el funcionario nacional le dio a entender que sabía a qué escuelas iban sus hijas, varios dirigentes opositores salieron a repudiarlo, entre ellos Macri. "Estamos cansados de las agresiones y la soberbia. Ya le dijimos “basta”, ya no le tenemos miedo, somos millones los que sentimos este hastío", cuestionó el expresidente en Twitter, al afirmar que el "final de esta época oscura está cerca".

“Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la concés...”, había tuiteado el ministro, quien, luego, en diálogo con Clarín, aseguró que no sabía a qué escuela iban las hijas de Nik. “¿Cómo puedo saber yo si van sus hijas a esa escuela?”.

“Usted es el ministro de Seguridad y tiene mucha información”, le retrucó el periodista, a lo que Fernández sentenció: "No, eso lo hace el hijo de puta de Macri. Yo no hago eso. Nik venía discutiendo conmigo el tema de las subvenciones, entonces le dije lo de la ORT, pero yo no tengo problema con eso. Si se hacen las subvenciones es correcto”.

Asimismo, aseveró que "jamás" atacó al humorista y rechazó las acusaciones por "supuesto antisemitismo" en sus expresiones. “La semana pasada estuve con el rabino (Isaac) Sacca, en la sinagoga sefardí. Ayudé a rehabilitar la sinagoga de Carlos Casares, donde vive parte de mi familia. Tengo muchos amigos judíos y una relación especial con la dirigencia de la colectividad. Jamás haría algo así”, argumentó.

En cuanto al anuncio del humorista de una denuncia en su contra, el titular de la cartera de Seguridad lanzó: "Que la haga, yo no tengo por qué esconderme. Si lo quise llamar y no me quiso escuchar".

“No me siento menos hábil o capaz por pedir disculpas, sobre todo tratándose de sus hijos. A mis hijos sí los han metido. Pero me comporto como tengo que hacerlo. Ahí salió (Alfredo) Casero diciendo que hay que escrachar a los familiares de los funcionarios del Gobierno. ¿Y después el malo soy yo? No inventen lo que no existe”, cerró.

El repudio del PRO por el insulto de Aníbal Fernández a Macri

Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter al que agregó un comentario personal: “La mafia se caracteriza por querer hacerte callar. Si no lo hacés, se mete con tus hijos. Aníbal Fernández, en vez de renunciar y pedir perdón, sube la apuesta. Ahora el insulto fue para Mauricio Macri. ¿Sabes qué, Ministro de la República de Morondanga? No te tenemos miedo”.

En el comunicado, afirmaron que “este tipo de declaraciones agresivas vuelven a dejar al descubierto que el Gobierno nacional no tiene verdadera vocación de diálogo ni de respeto por quienes piensan u opinan distinto”. De ese modo, condenaron los dichos de Fernández que “resultan preocupantes por tratarse nuevamente de formas intimidatorias que buscan mediante el insulto y las amenazas callar a los opositores al kirchnerismo, tal como sucedió en algunas de las épocas más oscuras de nuestro país”.

“Exigimos al ministro de Seguridad que se disculpe públicamente como es debido y al Gobierno Nacional que explique por qué sigue sosteniendo en su gabinete a dirigentes que asumieron hace menos de un mes con el propósito de lograr cumplir con las obligaciones para las que fueron designados”, concluyeron.

