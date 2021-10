Macri repudió los dichos de Aníbal Fernández contra Nik: "El final de esta época oscura está cerca"

A través de su cuenta en twitter, el expresidente Mauricio Macri se refirió a la polémica desatada por los dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el dibujante Nik, y se expresó sorprendido ante la “amenaza”a 220 mil chico por parte del funcionario, en el marco de la polémica los "viajes de egresados gratis", medida impulsada por el gobernador Axel Kicillof para a 220 mil chicos bonaerenses.

"TODOS SOMOS NIK No salgo de mi asombro. El ministro de seguridad Aníbal Fernández amenazó a Nik por criticar desde un tuit la entrega de heladeras, garrafas y viajes de egresados con fines electorales", dijo Macri en un hilo de tuits.

En esa misma línea, agregó: "En respuesta a ese tuit, el ministro Fernández identificó públicamente la escuela a la que asisten las hijas de Nik, buscando no solo amedrentar al autor y a sus hijas, sino al mismo tiempo a cualquier otro ciudadano que se atreva a criticar al gobierno".

Sin embargo, aclaró que "esta vez el miedo no triunfó", dado que ciudadanos y organizaciones "repudiaron de inmediato al ministro". "Estamos cansados de las agresiones y la soberbia. Ya le dijimos “basta”, ya no le tenemos miedo, somos millones los que sentimos este hastío", cuestionó el expresidente, al afirmar que el "final de esta época oscura está cerca".

En el mismo hilo, acusó a su vez al Gobierno nacional, el kirchnerismo y a Aníbal Fernández de representar "la cultura del poder intimidador", a pesar de que aseguró de "ha perdido su poder" y "está terminada". Además, dijo que el comentario del titular de la cartera de Seguridad "funciona como una biopsia que demuestra la completa alienación en la que se encuentra el gobierno".

"Mientras escribo esto, Fernández acaba de declarar a la prensa que ´Nik vive agraviándonos´, tratando de justificar el horrible contenido de su tuit como una reacción proporcional. Es tan insensato que un ministro se compare con un ciudadano que es difícil encontrar explicación", arremetió el exmandatario.

Por último, solicitó que "la Justicia actúe", y resaltó que "tenemos que confiar en que algo nos ampara ante un gobierno que busca atemorizar a opositores y a personas que simplemente se expresan en libertad".

Nik denunciará a Aníbal Fernández

El fuerte cruce entre el titular de la cartera de Seguridad y el historietista comenzó cuando éste último criticó en redes sociales el plan para viajes de egresados a chicos de la Provincia de Buenos Aires: “Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”.

Ante los dichos, dos días después, Fernández replicó: “Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio Ort. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?”, en alusión a la escuela porteña donde estudian las hijas de Nik.

Nik denunciará a Aníbal Fernández tras recibir una "amenaza velada"

Tras la polémica, Nik reveló que "después de hablar en una radio (Aníbal) me mandó un mensaje agresivo a mi celular personal”, “Fernández tiene que salir a explicar de dónde saca los datos sensibles sobre mis hijas”, reclamó en diálogo con María Laura Santillán, en CNN Radio, y señaló que “esto es violencia psicológica”.

Por su parte, Fernández comentó que le pidió disculpas de forma privada: “Para mí los hijos, la casa y las mujeres son templos. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas".

Sin embargo, el dibujante ya anticipó que lo denunciará por el hecho y que está elaborando la demanda por amenazas. “A partir de mañana, que es día hábil. Es un tema serio, no solo por mí sino por todos los ciudadanos de a pie. No es lo mismo luchar contra cualquier persona que con un ministro de Seguridad”, sostuvo el dibujante a La Nación.