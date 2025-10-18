Mafalda, He-Man y el Topo Gigio contra Milei: el spot con muñecos de Ricardo Alfonsín

La campaña electoral de Ricardo Alfonsín, candidato de Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, mostró una faceta poco conocida con una serie de videos en redes que responden a uno de los grandes interrogantes de su carrera política: su tradicional saludo “¿Qué hacés, muñeco?”. Ahora, en el último, vuelve a mostrar un guiño humorístico al presidente Javier Milei que remite a las declaraciones sobre un muñeco con la cara del expresidente Raúl Alfonsín, con el que el mandatario solía descargarse a los golpes.

A lo largo de las últimas semanas, Alfonsín publicó videos con estética cinematográfica, que mezcla referencias desde Wes Anderson a Los bañeros más locos del mundo. Descontracturado y con humor, aparece disfrazado, con piluso rojo y sombrilla a rayas en un viejo hotel de Bahía Blanca, o haciendo dedo bajo la lluvia. Realizados por sus hijos —Ricardo, cineasta, y Lucía, actriz— con creatividad y bajo presupuesto, los videos se volvieron virales.

De hecho, combina referencias visuales críticas para conectar con el electorado y, en el video recién publicado, retrata de manera irónica a Milei, mientras Alfonsín intenta ganar terreno de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La pieza animada recrea, de forma satírica, una entrevista de mayo de 2021 en el Canal de la Ciudad, antes de que el mandatario libertario se lanzara como candidato a diputado, donde calificó al padre de Ricardo, Raúl Alfonsín, como “fracasado hiperinflacionario”. Allí, un muñeco que lo representa aparece en una sesión de psicoterapia: “Digo… en un momento me compré un muñeco. Lo boxeaba al muñeco ese y… y nada… Y lo terminé rompiendo. O sea, es más… hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas”.

A su vez, incluye muñecos que representan a distintas figuras políticas y personajes culturales, transmitiendo un mensaje de confrontación política con un tono lúdico. Durante la animación, el personaje de Milei sale de la sesión, se dirige hacia un ascensor y se encuentra con Ricardo, también representado como muñeco animado al estilo Muppet, acompañado por Mafalda, El Topo Gigio, la Rana René, Yoda, la muñeca Barbie, He-Man y un T-Rex de Jurassic Park.

De esta manera, la animación concluye con un mensaje en pantalla: “La revancha de los Muñecos es en las urnas”, retomando la frase característica de Alfonsín “¿Qué hacés, muñeco?”. Tras los créditos, una última escena muestra a Milei bajando las escaleras, fatigado luego de ese enfrentamiento, en un guiño final al humor del video.

Ricardo Alfonsín advirtió sobre la reforma laboral: “Milei quiere retroceder”

La víspera del lanzamiento de su último video para el cierre de campaña, el candidato a diputado nacional por Proyecto Sur cuestionó las intenciones del presidente libertario en materia laboral. Advirtió que, bajo el discurso de “modernización”, el Gobierno nacional busca implementar una reforma regresiva que podría debilitar derechos adquiridos de los trabajadores, flexibilizar normativas laborales y poner en riesgo la protección social y los convenios existentes.

A través de su cuenta en X, Alfonsín sostuvo: “Claro que hay que modernizar la legislación laboral. Pero no es eso lo que quiere Javier Milei. Lo que quiere Milei es retroceder a los tiempos en los que la relación entre capital y trabajo no solo era más injusta, sino también más autoritaria, que es muy distinto”.

Las declaraciones de Ricardo Alfonsín sobre la reforma laboral se enmarcan en un debate muy activo en Argentina sobre una posible reforma que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei

La publicación forma parte de su estrategia para alertar a la opinión pública sobre lo que considera un intento de debilitamiento de políticas laborales que garantizan derechos fundamentales. A la par, el dirigente radical destacó que el enfoque del oficialismo favorece al sector financiero y a las empresas en detrimento del trabajo y la producción: “Eso ya fracasó en el mundo. Prueben dejar de privilegiar al sector financiero y verán cómo se crea empleo de verdad”.

Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín, se mostró crítico en reiteradas oportunidades de las políticas económicas del actual gobierno, señalando que “la concentración económica y la desregulación indiscriminada” generan desigualdad y precarización. Por eso insistió en la necesidad de una modernización laboral consensuada que promueva el empleo sin eliminar derechos: “No se trata de mirar hacia atrás ni de eliminar protecciones. Se trata de actualizar normas (...)".

Luis Caputo prometió reformas laboral y tributaria a los empresarios en el Coloquio de IDEA

Sus declaraciones se enmarcan en un debate activo en Argentina sobre la posible reforma laboral impulsada por el Gobierno, que busca flexibilizar condiciones de contratación, reducir indemnizaciones por despido, modificar convenios colectivos y facilitar negociaciones entre sindicatos y empleadores para ajustarlas a la realidad actual.

