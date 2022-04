La trama oculta del affaire de JxC con Milei: el rol de Macri y la pelea de fondo

Mauricio Macri recuperó centralidad. Pero también quedó envuelto en primera línea en un álgido debate interno de Juntos por el Cambio por un comunicado rechazando a Javier Milei para un frente opositor. Todo en apenas 48 horas.

El ex presidente fue quien describió la situación de Milei en un encuentro celebrado el miércoles en el Instituto Hannah Arendt (de la Coalición Cívica) y que terminó en un comunicado muy duro contra el economista. La inclusión de ese nombre, a quien acusaron de “buscar el quiebre de JxC siendo funcional al oficialismo”, generó un vendaval que lo tuvo como protagonista junto a Patricia Bullrich.

Aunque durante la tarde de ayer hizo saber su bronca por la mención al diputado libertario, gran parte del párrafo sobre Milei emanó de su boca. Por caso, de manera literal, las frases “somos el cambio sin anarquía” o “fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”.

Se trata de lo mismo que Macri venía de plantear ante el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en Bolívar I conceptos similares. E incluso dijo: “Hoy la sociedad está muy enojada, hay que tener cuidado con eso”.

La cumbre. El caso Milei generó internas. El rechazo categórico de la UCR, la CC y de Larreta y María Eugenia Vidal a esa figura fueron uno de las claves del largo encuentro que el miércoles encabezaron los referentes de JxC. Una hora de debate.

Tras aprobar un nuevo esquema de reuniones en el territorio, se iba a aprobar un documento elaborado en enero sobre “buenas prácticas” del frente. Había sido discutido por Andrés Malamud (UCR), Fernando Sánchez (CC) y Julia Pomares, asesora de Larreta. Cuando llegó a discutirse uno de los puntos, el jefe de Gobierno pidió la palabra. En ese momento Macri no había llegado aún y Bullrich se iba a demorar aún más ya que regresaba de Ezeiza desde Miami.

El eje en discusión fue el que hablaba de la “unanimidad” en la decisión de ampliar a otros partidos el frente. Larreta abrió fuego: “En este punto, yo estoy de acuerdo, pero es momento de hablar del tema Milei”.

En ese momento, el senador Martín Lousteau tomó la palabra. “Milei no tiene ideas sino un show. No caigamos en la trampa de un debate de ideas sino que monta un espectáculo”, les dijo. El senador había sido una de las tantos blancos de Milei.

Luego habló Vidal: “Estamos debatiendo en abstracto: él no quiere venir a JxC. Podemos hacernos los distraídos, pero Milei es una realidad. Y nos puede hacer perder si no tratamos seriamente este tema”. La diputada venía de escuchar cómo Milei puso en duda las amenazas que había recibido cuando fue gobernadora.

En ese momento, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y titular de la UCR, alzó su voz: “Nosotros (los radicales) ya dijimos que si se incorpora Milei en la Convención no se va a aprobar y se va a romper JxC. Es una posición personal, pero estoy seguro que la UCR no va a tolerar que Milei forme parte de JxC”. El senador Alfredo Cornejo y el diputado Mario Negri avalaron esa postura.

Luego Ernesto Sanz coincidió con Vidal: “Tenemos que ponernos a pensar cómo tener iniciativa política, por ejemplo, con los jóvenes”.

En ese instante ingresó Macri, quien venía de varios diálogos reservados con el economista libertario. Pudo escuchar a Maximiliano Ferraro (CC), quien reiteró que la postura crítica de Elisa Carrió era la de todo su espacio: están abiertamente en contra y aclaró que seguirán contraatacando a Milei.

El ex presidente pidió la palabra. “Estamos discutiendo algo abstracto. Milei hoy no quiere estar en JxC, no está hoy y no quiere estar. Salvo a algunos que nos valora, al resto le ha marcado sus diferencias. No entiendo, esta discusión no existe. Si nos preguntan tenemos que decir que Milei no es parte de JxC y que él no quiere”, dijo. Y agregó: “Desde hace 10 años Cambiemos le pone límites al kirchnerismo y es la verdadera alternativa de cambio para el futuro de la Argentina. El oficialismo promueve este tema que termina amenazando la unidad de JxC”.

También habló de “anarquía” ante los planteos del economista liberal. Y ahondó: “Nosotros más que preocuparnos por Milei tenemos que preocuparnos por hablar más de libertad, de un Estado eficiente y de cómo vamos a generar las condiciones para traer más inversiones. También por qué queremos llegar al poder en 2023, y menos del Estado (en una crítica solapada a la UCR)”. Y remató: “Hay que dejar de abrazar al Estado como muchos de los de nuestro espacio”.

Hasta ese momento el ex presidente no sabía que iba a haber un comunicado explicitando el rechazo a Milei.

El debate siguió. Pero los encargados de la comunicación del PRO, la UCR y la CC comenzaron a trabajar. A menos de quince minutos que termine la reunión, que había comenzado a las 13 y se extendió hasta las 15.20, llegó la presidenta del PRO. Con una sonrisa, sacó su laptop y se dispuso a escribir el comunicado, algo habitual. Cuando vio lo de Milei alcanzó a decir: “¿Esto ya se debatió?”. Morales le respondió: “No se va a reabrir el tema nuevamente”.

La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado o Jorge Triaca (el ex ministro de Trabajo que cerró su consultora y ahora coordina equipos del PRO), que estaban allí y responden a la presidenta del PRO, no movieron un dedo para contradecir la postura anti Milei.

“Yo sacaría la palabra anarquía”, les dijo Bullrich. Cristian Ritondo le respondió: “Pero fue lo que dijo Mauricio”. “No estoy de acuerdo con este comunicado”, dijo. Y calló. Incluso se rió en las fotos. Al otro día, a las 7.30 de la mañana mandó, sin consultar, un texto criticando ese comunicado. Macri estuvo de acuerdo. Pero no lo explicitó. Sus palabras fueron parte de ese escrito.