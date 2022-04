El halcón Waldo Wolff también lo quiere a Milei adentro de Juntos

El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Radio Perfil (FM 101.9), y consideró que su espacio tendría que abrirle las puertas a Javier Milei. Cuál es la estrategia para las elecciones.

¿Considera que fue un error dejar afuera a Milei de Juntos por el Cambio, como dijo Patricia Bullrich?

Juntos por el Cambio es un espacio con una morfología donde no funciona el verticalismo, como en el kirchnerismo. Podemos no coincidir con algunas cosas que pasan dentro del espacio. Más que un error, es atemporal, desubicado y no se condicen con el cronograma ni el momento. Nunca hay que cerrarle la puerta a nadie, salvo casos extremos. No hay cierre de listas ni presentación y me parece fuera de lugar. No lo veo bien desde lo pragmático porque todos los que quisieron entrar a Juntos tuvieron las puertas abiertas. Además, el votante de Javier Milei y una enorme masa crítica de votantes nuestros manejamos parámetros que pueden y deben convivir perfectamente, si se trabaja correctamente para dejar la pirotecnia verbal, que también hemos tenido dentro de nuestro espacio y hemos podido convivir.

Javier Milei sobre Juntos por el Cambio: "Me aliaría con Patricia Bullrich" pero "no con los radicales"

Elisa Carrió marcaba el caso de cuando las sociedades están desencantadas y aparecen discursos violentos. ¿Percibe que Milei tiene una violencia autoritaria?

Hay un modelo agresivo que no comparto, se lo dije a Javier Milei y lo repudio cada vez que ocurre. También escuché a Carrió decir que Macri era su límite y se abrazó con Pino Solanas. Sin embargo, cuando superó eso por el bien de nuestro espacio y para derrotar al kirchnerismo en el 2015, lo hizo. El tema es si uno termina siendo la causa de lo que denuncia como consecuencia. No estoy de acuerdo con el estilo de Milei, pero creo que para ganarle al kirchnerismo necesitamos una enorme alianza y tenemos que trabajar para todos lo que pensamos parecido estemos adentro. Todavía no se trabajó eso, porque algunos libertarios buscan ser la tercerea vía y también hay sectores de Juntos por el Cambio que no lo quieren adentro porque nos sacaría electorado. Trato de ponerme por encima de esto y ver si se puede llegar a un acuerdo.

Probablemente Carrió no consideró que Macri tenga actitudes antidemocráticas, en comparación con Milei

Milei tiene concepciones económicas liberales. Como dirigente tengo la obligación de explorar escenarios para favorecer a mi espacio. No digo que Milei tienen que tener un cargo determinado, pero a muchos le conviene esta polarización. Creo que soy un moderado, aunque muchos me definen como halcón y bienvenido sea. Nunca agredí a nadie, siempre defendí las instituciones y voté el acuerdo con el FMI. Hablo fuerte y marco mis posiciones.

Para Rodrigo de Loredo por culpa de Milei el Frente de todos podría ganar sin segunda vuelta

¿Es un reduccionismo colocar al liberalismo como economía?

Hay una gran ignorancia porque mucha gente se considera liberal y en realidad es conservadora. En ese espacio hay gente que convive con las dos cosas, pero también en nuestro espacio hay mucho conservadurismo. Cuando votamos la Ley del aborto hubo sectores que me trataban de asesino por estar a favor de la despenalización. La argentina y el proyecto nuestro de volver al poder no tolera tres espacios, porque corre mucho riesgo la oferta electoral. Los partidos requieren alianzas y hay que ampliar la base. No digo que si o si tiene que estar Milei, pero las puertas se cierran al final. Las decisores extremas no se toman al principio.

