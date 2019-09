Las multas para los infractores del cepo, hasta diez veces el monto que compraron

por Luis Di Lorenzo

La comunicación del Banco Central a las entidades financieras de una lista con más de 800 personas que violaron el cepo busca desalentar a quienes intentan la forma de evadir el máximo de US$ 10 mil por mes que pueden comprar las personas en el mercado formal. Si la advertencia del oficialismo de aplicar la ley penal cambiaria se cumple, las personas que fueron suspendidas del registro de operadores se enfrentan a multas que pueden llegar a ser de diez veces el monto de la infracción y, si son reincidentes, se agrava incluso con prisión.

El senador Federico Pinedo advirtió esta semana que se investigaba a quienes buscaban burlar el control de cambios impuesto por el Banco Central. Un día después llegó la Comunicación C de la autoridad monetaria que daba nombres, número de documentos y CUIT de las más de 800 personas que habían superado el límite. La práctica, cuestionada por algunos como una “caza de brujas” es una comunicación habitual a las casas de cambio, aunque la lista del viernes tuvo un efecto particular por su volumen.

En tanto, las normas establecen que para la primera infracción, la multa puede ser de hasta diez veces el monto de la operación. Sin embargo, si no se trata de la primera vez en infracción –aunque este control de cambios rige desde el 1° de septiembre–, la sanción se agrava con prisión, de uno a cuatro años, o una multa de tres a diez veces el monto de la operación. Si la persona llega ya a su segunda reincidencia, pueden ser de uno a ocho años de prisión, con la multa máxima de diez años.

El BCRA informó el viernes que desde la entrada en vigencia del cepo se perfeccionó el seguimiento de las operaciones para que sean “en tiempo real”. De la misma forma, en el comunicado a las entidades financieras ordenó que no se transfieran al exterior los dólares obtenidos por las operaciones que ahora están bajo revisión, entre ellos economistas y asesores financieros, entre otros. Los “coleros”, quienes prestan el nombre –o el número de CUIT– a quienes buscan comprar dólares por la vía oficial, también están en la mira de la entidad monetaria. En ese caso, se cruzan los datos de poder adquisitivo y los depósitos a la vista de los compradores con los montos operados. Para comprar US$ 10 mil se necesitan casi $ 600 mil pesos mensuales.

Salida. En tanto, la salida de dólares del sistema financiero siguió avanzando. Según los últimos datos disponibles del BCRA, los depósitos acumularon US$ 21.356 millones al miércoles pasado. “La cifra representa US$ 11.143 millones menos que antes de las PASO”, según indicó el financista Christian Buteler en su cuenta de Twitter. Eso representa una caída del 34% desde las primarias. El viernes la salida fue de US$ 170 millones.

Un día después, el presidente del Central, Guido Sandleris, habló ante los economistas y empresarios que participaron de la Conferencia de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y aseguró que el sistema financiero es sólido y consideró que es inédita la aplicación de “un control de cambios con una política monetaria prudente”, por lo que no se agudizó demasiado la brecha entre oficial y mercado paralelo.