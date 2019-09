El Banco Central investiga a los ahorristas que compraron más de 10.000 dólares desde el inicio del cepo

Quienes hayan adquirido más de 10.000 dólares en septiembre o comprado más de mil dólares en efectivo comenzarán a ser investigados por el Banco Central de la República Argentina. El organismo que conduce Guido Sandleris empezó a abrir sumarios a personas y entidades financieras que cometieron alguna "infracción" en el marco del nuevo esquema de control cambiario instalado para frenar la fuga de capitales tras las PASO.

De este modo, aquellos que sean sumariados se verán imposibilitados de operar en el mercado de cambios y quedarán a disposición de la Ley Penal Cambiaria, que puede implicar penas de seis meses hasta ocho años de prisión para reincidentes.

Según detalló la agencia Noticias Argentinas, una vez que el BCRA detecta la "infracción", se solicita a las entidades que informen de qué se trata la operación para evaluar con más profundidad cada caso. Así, se analiza si deben ser tener sanción sólo las personas que realizaron la compra o se debe incluir a la entidad financiera.

Los datos son recaudados mediante un sistema que "permite ver en tiempo real las acciones que se ejecutan en el sistema financiero", lo cual se complementa con un cruce de información con la AFIP.

El "colchón" lleno.

Los activos de argentinos o empresas del país fuera del sistema bancario llegaron a la suma récord de US$ 304.597 millones en el segundo trimestre del año. Así surge del informe de cuentas internacionales que difundió este jueves 26 de septiembre el INDEC.

Se trata de activos que los argentinos tienen "bajo el colchón", en cajas de seguridad o en depósitos o inversiones financieras en el exterior, estén o no declarados. La suma también es anterior al retiro de depósitos en moneda extranjera que se produjo luego de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto.

Diez años atrás esos fondos totalizaban U$S 146.323 millones, pero a fines de 2015 subieron a U$S 222.465 millones y en junio pasado llegaron al récord de U$S 304.597 millones. Al cierre del segundo trimestre de 2019, la economía argentina registró una posición de inversión internacional neta a valor de mercado acreedora de US$ 60.272 millones, US$ 4.037 menor respecto del período anterior.

Según el informe del INDEC, del total de activos financieros externos al 30 de junio último hay estimados unos US$ 384.605 millones, un 6,6% más que los 360.722 millones registrados en el segundo trimestre del año anterior. De ese total, el 56% corresponde a otra inversión (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos, US$ 200.738 millones), 17% a activos de reserva, 16% a inversión de cartera y 11% a inversión directa.

