Los cruces más picantes entre Miguel Pichetto y Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Ángel Pichetto nunca tuvieron una buena relación. Se deterioró el vínculo tras la derrota peronista de 2015 y la asunción de Mauricio Macri. Y los cruces se trasladaron al recinto del Senado.

En marzo del 2018, durante el debate del proyecto de reforma de la Ley de Mercado de Capitales -aprobada a fines de 2012 durante el gobierno kirchnerista- el rionegrino le pidió "autocrítica" a la actual senadora. Pichetto consideró que aquella reforma de 2012 solamente aumentó dos puntos porcentuales la participación de la Bolsa en la economía del país. "Vemos que no hubo respuesta satisfactoria a esas modificaciones, ya que de 10% fuimos a 12%; hay algo que evidentemente tenemos que revisar", indicó. Y completó: "Alguna autocrítica hagamos. La Bolsa no creció y tampoco creo que lo peor (en referencia a Macri) haya pasado fundamentalmente para los sectores que trabajan". "Usted no se arrodilla, su orgullo es infinito", le espetó Pichetto a Cristina durante un debate.

El "tío" Pichetto y el macrismo: críticas al PRO, encuentros con Macri y amistad con Frigerio

En octubre, en el marco del debate por el aumento en las tarifas de gas, en medio de la intervención del senador, la líder de Unidad Ciudadana cuestionó sus palabras fuera de micrófono y se puso a hablar con sus compañeros de bloque. Esto provocó la reacción de su excompañero de bancada, quien le reclamó que lo escuchara porque él siempre "la escucha con mucha atención". Como las palabras de la legisladora junto a los suyos continuaban, y señalaban en un punto que ella no se arrodillaba, Pichetto contestó: "Claro, usted no se arrodilla, su orgullo es infinito". El duelo fuera de micrófono siguió por algunos segundos hasta que Federico Pinedo, que se encontraba en ese momento a cargo de la presidencia de la Cámara, levantó la voz para señalarle a los dos "que no dialogaran entre sí".

En diciembre, luego de que se votara el proyecto que desregula la producción y la venta de papel prensa cómo así también la importación de pasta celulosa para diarios, también tuvieron un fuerte cruce. Cristina Fernández de Kirchner aseguró: “Este favor, que hoy se va a hacer a este sector brutal del poder, tiene una contraprestación. Lo pagan con un blindaje mediático como nunca se vio en la historia. Sólo me hace acordar al que tuvo la dictadura con materia del terrorismo de Estado". En ese marco, agregó: “Estamos sacando una ley que demandó apenas 20 días para atender el gravísimo problema que tiene la economía, que es el precio del papel de diario".

Macri-Pichetto: "Decidiremos entre una república o un autoritarismo populista"

En contrapunto, Pichetto respaldó el proyecto al decir “que alienta el esquema de competencia y mejora de precios". Además afirmó que los categorías de monopolios, posición dominante, concentración, estructuración de mercado y cartelización son para que lo debatan los licenciados de comunicación.

Por su parte, Fernández de Kirchner el marco del debate sobre los allanamientos a sus domicilios ocurridos meses atrás, la expresidenta aludió al "fuego amigo" como uno de los factores que influyó en la causa judicial en su contra porque "algunos no llegarían nunca a Presidente por el voto popular". Al hacer uso de la palabra en una sesión, recordó un discurso de Pichetto de una reunión anterior en la que "habló del deterioro de la política" y puso el ejemplo del crecimiento en Brasil del candidato Jair Bolsonaro.

"Se olvidó un detalle, senador: que el que puede ser presidente se llama Luiz Inácio Lula Da Silva y no puede ser porque lo metieron preso. ¿Le suena senador?", sostuvo. "Si me partiera un rayo, algunos igual no llegarían nunca a Presidente por el voto popular", sostuvo Cristina Además, hizo referencia al PJ al señalar que hay "intenso fuego amigo" y agregó: "Si me partiera un rayo, algunos igual no llegarían nunca a Presidente por el voto popular. Parece que a algunos se les quemaron los papeles y entonces la caballería judicial arremete con fuerza".

"Siempre hemos tenido una actitud de respeto, en lo personal y humano y a su investidura. Nunca hemos llamado traidores a nadie ni lastimado a nadie en lo personal", agregó el rionegrino a modo de respuesta. "Quédese tranquila que seguramente usted va a poder ser candidata en 2019, no se haga problema", concluyó.

RI/MC