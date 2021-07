Los curiosos puntos en común entre Pichetto y Bullrich con Pedro Castillo

El flamante presidente de Perú, Pedro Castillo, se enorgullece de ser el dirigente que le puso fin a una seguidilla de gobiernos “neoliberales” en su país. Sin embargo, esto no le impidió al gremialista rural conseguir dos curiosos adherentes en la Argentina. El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Miguel Ángel Pichetto, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, defendieron públicamente dos de las primeras medidas que anunció Castillo.

El ex senador nacional, que constantemente habla del comunismo en la Argentina y la región, apoyó a Castillo en la idea de expulsar de Perú a los inmigrantes con antecedentes penales. En su discurso de asunción, donde Alberto Fernández estuvo presente, dijo: "Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país".

Tras regresar de Perú, el presidente Alberto Fernández quedó aislado de manera preventiva

La respuesta de Pichetto a través de Twitter no se hizo esperar: “El nuevo presidente del Perú afirmó en su discurso que va a expulsar a los extranjeros que cometan delitos en su país. Interesante propuesta de Castillo”. Además, agregó: “Será de izquierda pero cuida a sus nacionales. En la Argentina esa disposición fue dejada sin efecto por el actual gobierno”.

El nuevo presidente del Perú afirmó en su discurso que va a expulsar a los extranjeros que cometan delitos en su país. Interesante propuesta de Castillo. Será de izquierda pero cuida a sus nacionales. En la Argentina esa disposición fue dejada sin efecto por el actual gobierno. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) July 29, 2021

En marzo de este año el Gobierno argentino modificó la política migratoria de la gestión de Cambiemos, que agilizaba los trámites para expulsar del país a los extranjeros con antecedentes penales. "Se observan diversos aspectos de fondo en dicho decreto que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”, se explicó en decreto 1238/2021.

Pero este no fue el único flashback de la gestión de Mauricio Macri que despertó la asunción del gremialista docente en Perú. Castillo anunció que "los jóvenes que no estudien ni trabajen deberán acudir al servicio militar".

PRO | Interna porteña: ¿fue un error poner a Vidal en el lugar de Bullrich?

El mismo día Bullrich recordó que en el Gobierno de Cambiemos se puso en marcha el Servicio Cívico Voluntario “para formar a jóvenes en valores democráticos, compromiso personal y hábitos responsables. El kirchnerismo nos criticó”, y contraatacó: “El presidente de Perú impone el servicio militar y, ¿a él lo felicitan y a nosotros nos combatieron?”.

En este sentido, la ex ministra le indicó al Presidente, en una entrevista en radio La Red: “Decile las mismas cosas al presidente de Perú que me dijeron a mí sobre el servicio cívico voluntario en varones".

¿Qué dice la izquierda en la Argentina sobre Pedro Castillo?

Si bien el pasado gremial, representando a los docentes en las escuelas rurales de Perú, lo ubica como un dirigente rupturista en la escena política del país andino, muchas de sus definiciones generan ruido en la izquierda latinoamericana.

“Yo vengo de una familia que me ha inculcado valores y me ha criado con las uñas cortadas y eso lo voy a trasladar a mi pueblo”, argumentó en una entrevista para señalar que no va a legalizar ni el matrimonio ni el aborto.

"Bajó las consignas más radicales que tenía, no lo llamaría un candidato de izquierda", dijo la dirigenta del Frente de Izquierda Myriam Bregman. Igualmente reconoció que con su asunción "empieza a cambiar el escenario político en América Latina producto de las movilizaciones".

Sin embargo, el dirigente social Juan Grabois, destacó que el flamante presidente peruano cobre lo mismo que un docente. “Castillo anuncia frente al pueblo peruano que renunciará al sueldo de Presidente y cobrará como un maestro”, destacó el líder del MTE. “Alguno dirá que es populismo o demagogia. Para mí es parte de la nueva ética que tiene que nacer en la dirigencia para una Latinoamérica digna, humana e igualitaria”, agregó.

Pedro Castillo anuncia frente al pueblo peruano que renunciará al sueldo de presidente y cobrará como un maestro. Alguno dirá que es populismo o demagogia. Para mi es parte de la nueva ética que tiene que nacer en la dirigencia para una Latinoamérica digna, humana e igualitaria. pic.twitter.com/XJcctE9lyf — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 27, 2021

AR CP