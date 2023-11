Los gobernadores opositores buscan evitar un quiebre definitivo de JxC

Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, al igual que los intendentes de la fuerza opositora, trabajan, desde la derrota a nivel nacional, para que no haya una ruptura definitiva del espacio.

Aunque los mandatarios provinciales expresaron su “neutralidad” de cara al balotaje, muchos de ellos adelantaron que, a título personal, acompañarán una opción de “cambio” y que se plantarán frente al kirchnerismo.

Sin embargo, la mayor preocupación en estos días se da por la posibilidad de un quiebre total de JxC que perjudique a nivel nacional y también en sus distritos.

De esto vienen en la flamante Liga de Gobernadores, con diez mandatarios provinciales, que centran su acuerdo en tres ejes:

1. Ser garantes de la unidad y la defensa de JxC como espacio.

2. Están trabajando en constituir un bloque de diputados y senadores en el Congreso, gane quien gane, para que tengan una plataforma parlamentaria que se sume a su poder territorial.

3. La mayoría de ellos empezó a plantear que no votarán en blanco y que “jamás” votarán al kirchnerismo. Una neutralidad administrada.

Hay un solo caso en el que viva voz expresó su deseo de que “pierda Milei” o, en otras palabras, que gane Massa. Se trata del titular de la UCR, el gobernador jujeño Gerardo Morales, quien fue uno de los ideólogos de la neutralidad – en un comunicado oficial del partido –. Por ello en Jujuy el gobernador electo, Carlos Sadir, se muestra mucho más cercano al tigrense. No es descabellado: el frente Cambia Jujuy que lo llevó dos veces a la gobernación incluye al peronismo renovador de Massa en sus filas.

En otros casos, como Rogelio Frigerio, viene planteando críticas a Massa y al libertario por igual. Otros, como “Nacho” Torres de Chubut o el radical Alfredo Cornejo de Mendoza siempre fueron contrarios al kirchnerismo, pero no se expresaron públicamente con LLA.

Por su parte, Jorge Macri adelantó que antes del 19 de noviembre dará un veredicto y adelantó que “sufrió al kirchnerismo de todas las maneras posibles” como intendente dirigente del PRO. A él podría sumarse Diego Santilli, quien aún no dijo qué hará, pero la última vez que estuvo con Milei en la casa de Mauricio Macri le dijo que iba a apoyarlo porque “si no, no podría caminar por la calle”.

Otro de los argumentos que también expresan en la Liga de Gobernadores es que desean evitar que JxC se desarme porque perderían su propio esquema de poder en las legislaturas provinciales, donde, dada la mala elección nacional, en muchos casos se les podría complicar la gobernabilidad.

Lo mismo ocurre con los intendentes de JxC. Tanto a nivel provincial para negociar con Axel Kicillof y su mano derecha, Carlos Bianco, como a nivel nacional, creen que es mejor sostener JxC. Es más: al igual que los gobernadores corren el riesgo de perder sus mayorías en los concejos deliberantes si no mantienen el frente.

Es más: dada la mala elección de Bullrich en territorio bonaerense, muchos intendentes sostienen mayorías muy ajustadas entre los concejales distritales.

La neutralidad la manifestaron el jueves los radicales y el PRO se encamina a lo mismo la semana que viene en un encuentro que se cerrará en estas horas. En el partido amarillo comienza a correr con ventaja la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, para presidir el partido los próximos dos años.

“Puede haber manifestaciones personales, pero en términos generales nadie va a jugar”, comenta uno de los caciques municipales. Y dice que depende del distrito.

Por ejemplo, en Tres de Febrero o en San Miguel, Massa tiene mucha mejor intención de voto que en San Isidro o en Mar del Plata. Los intendentes conocen mejor que nadie su territorio y su electorado.