Operarios de Fate que volvieron de vacaciones intentaron entrar a trabajar: "La puerta estaba con un candado"

Tras el anuncio del cierre definitivo de su planta en San Fernando, Fate, la mayor fabricante de neumáticos del país atraviesa horas críticas. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria, pero el conflicto con el SUTNA y la crisis del sector mantienen la tensión al límite.

Muchos trabajadores de la planta de Fate volvieron de sus vacaciones y la encontraron cerrada con un candado, en medio de un conflicto por el anuncio de cierre y la falta de una oferta concreta de continuidad laboral. El secretario general del Sindicato del Neumático (SUTNA), Alejandro Crespo, responsabiliza a la política de importaciones y exige la reapertura y la preservación de los puestos de trabajo.

Cierre de FATE

Desde temprano, una delegación de empleados intentó ingresar a la planta ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, pero no pudo acceder a las instalaciones. “Te vas de vacaciones, volvés y te encontrás con un candado”, dijo Crespo en declaraciones a la prensa, al tiempo que reclamó una “propuesta de continuidad laboral” tras el anuncio de cierre de la fábrica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Contra el cierre de Fate y la reforma laboral: mañana de tensión y cortes en Panamericana, el Puente Pueyrredón y el Acceso Oeste

El reclamo se da en el marco de un conflicto que escaló en los últimos días luego de que la empresa comunicara el cese de actividades y desvinculara a gran parte de su personal. Crespo sostuvo que muchos trabajadores aún no habían regresado de sus vacaciones, pero que los que sí lo hicieron estaban “todos” con “muchísima antigüedad” en la fábrica y sin notificación previa del bloqueo.

Cierre de FATE

El dirigente sindical atribuye la situación a la importación indiscriminada de neumáticos, que según él (y declaraciones difundidas el jueves en medios radiales) presiona a la producción local y afecta la competitividad de las plantas nacionales. Señaló que, pese a los despidos y el anuncio de cierre, Fate cuenta con “toda la espalda económica” para reactivar su producción y cumplir con la legislación vigente.

En ese sentido, Crespo puntualizó que el salario de los trabajadores permanece sin modificaciones desde hace 14 meses y que no hubo aumentos en ese periodo, y añadió que el costo laboral representa menos del 3% del precio final de un neumático, argumento con el que busca desligar el conflicto de la cuestión salarial directamente.

El cierre de Fate sacude el tablero: despidos masivos y la sombra de una "conspiración" en un misterioso tuit de Milei

La situación de Fate: doble conciliación obligatoria

Frente a la escalada, tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación como la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictaron conciliaciones obligatorias que retrotraen la situación a un momento previo al anuncio de cierre. Según el gremio, estas medidas obligan a la compañía a retomar la actividad productiva mientras se negocia.

Hasta el momento, no hubo un anuncio formal de la empresa ni del Gobierno que modifique de forma definitiva el estatus del cierre y la continuidad laboral de los empleados afectados.

TO/LT