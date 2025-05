Luego de la denuncia de Hugo Alconada Mon, exigen la presencia del jefe de la SIDE en Diputados

A partir de la denuncia presentada por el periodista Hugo Alconada Mon, quien advirtió que recibió amenazas y ataques informáticos por revelar lineamientos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) a cargo de la SIDE para perseguir opositores, ahora exigen la presencia del presidente del organismo, Sergio Neiffert, para brindar explicaciones. Fue solicitado por el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien explicó que "es necesario llevar tranquilidad a la población de que no existe un avance autoritario en el país".

El proyecto presentado por Juliano se enmarca en el artículo 71 de la Constitución Nacional, que le da la potestad a diputados y senadores de citar al Congreso a ministros y funcionarios con rango ministerial, como es el caso de Neiffert.

Sergio Neiffert, presidente de la SIDE

Según explicó el legislador, lo que busca es que se convoque al "Señor 5" a raíz de las repercusiones por la nota periodística de Alconada Mon, publicada en el diario La Nación. En ella, el comunicador reveló que el organismo estatal abrió la posibilidad de usar el sistema de inteligencia estatal en contra de periodistas, líderes de opinión, dirigentes opositores y voces críticas al Gobierno nacional, lo cual habría provocado molestias en los pasillos de la Rosada.

Según lo explicó Alconad Mon en su nota, el PIN pone especial énfasis en "controlar el relato" y apunta sobre ciertos actores que “generen pérdida de confianza en las políticas económicas”, “manipulen la opinión pública” en procesos electorales o “erosionen la confianza en funcionarios” encargados de velar por la seguridad.

Pablo Juliano pidió que el presidente de la SIDE se presente en Diputados a dar explicaciones

Sobre la iniciativa, Juliano explicó: “Hoy se presentó el proyecto para que comparezca el titular de la SIDE ante la Cámara de Diputados y explique el PIN, dado que el periodista Alconada Mon accedió a un documento de 170 páginas en donde se darían casos de espionaje interno a periodistas, políticos, ciudadanos y partidos políticos que se opusieran a Milei y a su gobierno”.

Sobre el carácter secreto de este documento, y las preguntas que puedan realizarle al titular de la SIDE, el funcionario aclaró: "Más allá de que al PIN sólo tienen acceso el presidente, el titular de la SIDE y la Comisión Bicameral de Inteligencia, aquí no pretendemos vulnerar la ley, sino buscar llevar tranquilidad a la población de que no existe un avance autoritario en el país y no están en el mismo periodistas, opositores, economistas o partidos políticos".

Tras la denuncia de Hugo Alconada Mon sobre la SIDE, el diputado Emilio Monzó reveló que quisieron irrumpir en su casa

Presupuesto por las nubes para la SIDE

Juliano recordó en los fundamentos del proyecto que "tras la última reasignación presupuestaria de principios de este mes dispuesta por Decisión Administrativa N°10/2025, la SIDE recibió otros $25.250 millones, lo que elevó su presupuesto total para este año a $80.872 millones, según los datos disponibles en el Ministerio de Economía y el Boletín Oficial. De ese total, $13.436 millones integran el rubro de 'gastos reservados', es decir, no rinden cuentas sobre cómo son gastados".

A su vez, sólo en 2024, el Poder Ejecutivo le otorgó a la entidad $100.000 millones por decreto de necesidad y urgencia (656/24), que fue el primero en la historia en ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.

Sobre los dichos de Alconada Mon, Juliano resaltó que el periodista aseguró "tener dos fuentes contrastadas, lo que hace que cumpla con las normas del periodismo independiente, clave para tener una democracia sólida”, en cuanto a la veracidad de la información. Los dichos del comunicador, sin embargo, fueron desmentidos a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.

TC