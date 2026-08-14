Carolina Moisés se quedó con el PJ de Jujuy, pero la interna con el kirchenismo todavía no terminó

Luego de un raid de idas y vueltas judiciales, intervenciones federales que se cayeron a pedazos y una guerra fría interminable con la estructura tradicional, la senadora nacional Carolina Moisés logró quedarse con el control y el codiciado sello del Partido Justicialista de Jujuy.

Al quedar afuera de la lista el kirchnerismo puro y a los históricos del distrito, la Junta Electoral provincial rechazó la lista “Celeste y Blanca” y oficializó únicamente “Generación Valiente”, encabezada por Carlos de Aparici y conducida bajo el ala de la legisladora. Las elecciones internas estaban previstas para el 30 de agosto, pero la definición todavía podría cambiar porque el sector de Rubén Rivarola apeló la resolución y pidió suspender el cronograma electoral.

Desde allí, el sector de Rivarola busca revertir la decisión de la Junta Electoral. Entre sus argumentos, sostiene que cumplió con el plazo de 12 horas otorgado por la Justicia para corregir las observaciones realizadas sobre la nómina y cuestiona que el órgano partidario haya aplicado un criterio diferente al utilizado con “Generación Valiente”.

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También plantea que, si existían irregularidades en determinados candidatos o departamentos, estas no debían implicar el rechazo completo de la lista. Por eso, el sector pidió que se deje sin efecto la resolución que lo excluyó de la interna y que se frene el proceso electoral hasta que la Justicia se expida.

Rubén Rivarola, histórico dirigente del PJ jujeño

A lo largo de los últimos años, el peronismo jujeño atravesó una profunda disputa por su conducción. Desde 2024, Moisés venía reclamando una renovación de la conducción partidaria y cuestionando a los dirigentes que habían manejado el PJ durante los últimos años, al sostener que el partido había quedado “en manos de los mismos de siempre”.

De cara a marzo de 2025, mientras volvía a reclamar que se realizara una interna, aseguró que había sectores que “no se animaron a competir” y defendió a “Generación Valiente” como una expresión de la militancia peronista. Su objetivo, según planteó entonces, era construir una propuesta política con miras a las elecciones de 2027.

Con el correr de la interna, Moisés también había planteado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con otros sectores para evitar una fractura, incluso propuso una fórmula de conducción compartida.

Carlos de Aparici y Carolina Moisés, los principales referentes de “Generación Valiente”

La senadora, en julio de este año, decidió no competir por la presidencia del PJ y propuso a Carlos de Aparici como candidato. La alternativa también buscaba facilitar un acuerdo con Rivarola, pero ese entendimiento no prosperó.

Aun con ese escenario, el punto de quiebre fue la decisión de la Junta Electoral del PJ de Jujuy de rechazar la lista “Celeste y Blanca”, que llevaba a Rivarola como candidato y contaba con el respaldo del sector vinculado al kirchnerismo.

Dicha lista había recibido observaciones y la Justicia Electoral había otorgado un plazo de 12 horas para corregirlas. Sin embargo, según la Resolución N° 22/2026 de la Junta Electoral, las modificaciones realizadas por el sector excedieron lo que podía considerarse una simple subsanación de errores.

Rubén Rivarola apuntó contra Carolina Moisés y la acusó de querer “manejar el Partido Justicialista desde Buenos Aires”

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La principal objeción estuvo centrada en la cantidad de cambios realizados sobre la lista original. Entre la nómina presentada el 30 de julio y la documentación entregada el 11 de agosto, la Junta Electoral contabilizó más de 300 modificaciones, entre incorporaciones de candidatos, reemplazos y documentación presentada fuera de término.

A esta altura, la Junta Electoral entendió que esas modificaciones no podían ser consideradas correcciones formales y rechazó la lista. La nómina de Rivarola quedó fuera y “Generación Valiente” fue la única lista oficializada.

La pelea de Moisés con el kirchnerismo

La senadora se distanció hace tiempo de La Cámpora y del sector que responde a Máximo Kirchner. A principios de este año, incluso apuntó directamente contra Cristina Kirchner: “Ella es parte del problema”, afirmó.

A contramano de esa lógica, había anticipado que no iba a aceptar el disciplinamiento de ningún sector: "Yo no le tengo miedo a La Cámpora, a mí no me domina el pensamiento único de nadie”. Y había agregado una definición que hoy adquiere relevancia: “Me voy a terminar quedando con el PJ de Jujuy, porque lo que hicieron está mal jurídicamente”.

Detrás de la pelea por la conducción del partido también aparecen las diferencias por las derrotas electorales del peronismo jujeño y la relación que distintos sectores mantuvieron con el radicalismo de Gerardo Morales. Moisés cuestiona especialmente a Rubén Rivarola, a quien responsabiliza por haber sostenido un “pacto de gobernabilidad” con el exgobernador y por haber acompañado decisiones que, según su lectura, terminaron debilitando al PJ provincial.

Máximo Kirchner, uno de los principales referentes de La Cámpora

La interna se profundizó con el paso del tiempo y terminó atravesando también a La Cámpora, que buscó avanzar con otros sectores del peronismo provincial. A comienzos de este año, la intervención del PJ suspendió la afiliación de Moisés y de otros dirigentes, entre ellos Rivarola y Guillermo Jenefes, y abrió procesos disciplinarios por distintas conductas que consideró incompatibles con la Carta Orgánica.

Gerardo Morales, exgobernador de Jujuy y referente del radicalismo

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Al respecto, en el caso de la senadora, se cuestionó su participación electoral por fuera del PJ y sus votos en el Congreso a favor de iniciativas del Gobierno de Javier Milei. Su enfrentamiento con el kirchnerismo también se había agravado después de que votara en el Senado algunas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Moisés rechazó las sanciones y las denunció como un “disciplinamiento político”.

Carolina Moisés denunció ataques y amenazas contra ella y su familia

La senadora también denunció ataques y amenazas contra ella y su familia en redes sociales y criticó la estrategia de confrontación interna. “No van a parar hasta convertir el peronismo en una lata de sardinas: ¡pocos, amontonados y sin cabezas!”, había planteado.

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