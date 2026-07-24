Senadora Carolina Moisés: llamar ley de inviolabilidad es falaz porque en Argentina la propiedad ya es inviolable

La senadora nacional Carolina Moisés cuestionó el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada al considerar que su nombre parte de una premisa equivocada. "La ley de inviolabilidad de la propiedad privada está presuponiendo que en Argentina se viola la propiedad privada. Nosotros, desde lo conceptual, no estamos de acuerdo", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). En ese sentido, sostuvo que el país "tiene un sistema institucional y leyes vigentes que garantizan" ese derecho y advirtió que la iniciativa promovida por el Gobierno "facilita la venta a intereses extranjeros", por lo que reclamó una norma que preserve la soberanía y los recursos naturales.

Carolina Moisés es Lic. en Ciencia Política recibida de la Universidad de Belgrano. Actualmente es Senadora de la Nación por la Provincia de Jujuy y Presidenta del Club Sociedad Tiro y Gimnasia en San Pedro de Jujuy. Desde el 10 de Diciembre de 2019 al 2023 se desempeñó como Diputada Nacional por Jujuy, dentro del Frente de Todos, con roles protagónicos en defensa de leyes de alto impacto social como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Del 2005 al 2009 tuvo su primer mandato como Diputada Nacional, siendo una de las diputadas con mayor impacto por su defensa a la Ley de Medios. Ha sido dos veces Diputada Provincial en Jujuy, representando al peronismo presidiendo comisiones de gran relevancia para el desarrollo jujeño como la de Educación y Cultura y Pueblos Indígenas. También se ha desempeñado como secretaria de estado durante los años 2013 a 2015 en la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional.

—Cuestionaste la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Me gustaría el argumento que la sostiene.

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—Primero, la ley que dice inviolabilidad, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, está presuponiendo que en Argentina se viola la propiedad privada. Nosotros, desde lo conceptual, no estamos de acuerdo. Creo que Argentina tiene un sistema institucional y leyes vigentes que garantizan a los privados y a todo el sector público cuál es nuestro ordenamiento territorial. Y, además, tienen un rol las provincias. Son las provincias las que tienen la facultad del ordenamiento territorial.

En segundo lugar, porque creemos que tenemos que defender la soberanía nacional, aun no estando en contra de los extranjeros. O sea, este país se ha formado, en una etapa que está en debate justamente en estas semanas, gracias a la cantidad de personas que vinieron de otros países a desarrollarlo, a invertir, a desarrollarse. Pero en aquellas épocas quizá todo era mucho más previsible que ahora. Entonces, hoy los países deben defenderse de las corporaciones, de las grandes empresas multinacionales, de aquellas que hoy tienen más poder, incluso que los propios países.

Entonces, entendemos que este proyecto de Sturzenegger, de alguna manera, facilita la venta a intereses extranjeros, no protege a nuestros recursos naturales y necesitamos una mejor ley. Siempre hemos pedido una mejor ley. Siempre hemos tratado de hacer aportes para que, en este caso, podamos encontrar una moderación, como vi que tenías hace rato el título de lo que es la rebeldía de la moderación. La búsqueda del equilibrio. Entre que lo que la Argentina necesita y el desmantelamiento total de nuestra soberanía o de nuestros poderes también en este caso.

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Entonces, con el tema de ventas a extranjeros, que es lo más debatido en esta última etapa de la ley, fue lo que se trabó durante estas semanas porque creemos que debilita la protección ambiental, nos debilita con respecto a estos otros sectores extranjeros que tienen más poder que nosotros. Y, además, hay un tema que no está en la agenda mediática, pero también a mí me preocupa mucho el tema de los inquilinos, porque con esta ley se aprueba también el desalojo exprés. Y eso afecta a gran parte de los inquilinos, que no van a tener protección ante situaciones en las que ellos no puedan defenderse.

—Respecto del tema de la minería, porque parte de los límites a la cantidad de tierra pudiendo ser comprada por extranjeros tiene que ver con aquellas zonas de explotación en las que hay hipótesis de rentabilidad para la inversión extranjera. Y la minería parece como una de ellas. Y, dado que tu provincia es una de las capitales del litio de la Argentina, ¿cómo sería, en el caso de tu provincia, aprobarse esta ley? ¿Qué es lo que cambiaría? Danos ejemplos concretos para que se pueda comprender tu posición.

—La posición nuestra es que nosotros hemos armado un dictamen propio como una propuesta alternativa a la del Gobierno. Nuestro bloque de Convicción Federal estudió el tema, hizo propuestas y, al no poder viabilizarlas por el diálogo en el momento de la discusión en la comisión, es que nosotros emitimos un dictamen propio.

El ejemplo que vos das es muy claro respecto a ese equilibrio. Es real que hay determinados sectores económicos que necesitan la inversión extranjera para que nosotros los podamos desarrollar. Nosotros no podemos estar en contra de la inversión extranjera para desarrollar sectores estratégicos. ¿Por qué? Porque no solamente todos los países lo hacen, sino porque también nosotros necesitamos generar desarrollo local, generar trabajo genuino, y la minería está demostrado que es uno de los sectores que dinamizan las economías locales.

Hay un gran debate respecto a esto, hay opciones de financiamiento. Nosotros lo que planteamos es que, en el caso de mayor extensión de mil hectáreas, que es lo que establece la ley actual, sean las provincias las que puedan ampliar esos límites. Entonces, hay que buscar ese equilibrio y no ir a lo que hoy Sturzenegger pretende, que es la eliminación total de las restricciones. No solamente en la cantidad de hectáreas. Nosotros creemos que la cantidad de hectáreas para determinados sectores extranjeros tiene que depender de ese rubro económico que se crea.

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Por otro lado, nosotros, en nuestra propuesta, ponemos restricciones a lo que es la cercanía a la frontera, por ejemplo, la cercanía a recursos naturales estratégicos como los lagos, como las cuencas acuíferas. Esas son nuestras propuestas. Claramente, si se aprueba lo del Gobierno, no va a haber ese control o ese límite, o ese cualitativo que tenemos que darle a la hora de autorizar o no una venta de tierras extranjeras.

—Posibilidades de que se pospongan, se deroguen las PASO, se modifique el sistema electoral. ¿Cómo sigue ese tema? ¿Cómo lo percibís vos desde tu propio asiento del Senado?

—En principio, no está cristalizada la propuesta hoy en un texto. No hay mucha claridad en el Gobierno con respecto a esa alternativa. El primer inconveniente que yo veo es que el propio Gobierno impulsó y aprobó la boleta única de papel, con lo cual cualquier otro sistema que tenga que ver con colectoras o con otro tipo de herramientas electorales que se podrían usar, la boleta única de papel sería como un límite físico para que esas cosas se puedan operativizar.

Así que, por un lado, tiene que ser una propuesta integral. No podemos hablar de suspender o eliminar las PASO sin tener en cuenta el sistema electoral integral y cómo afecta eso los derechos de los ciudadanos en primer punto. Más allá del interés que se quiera defender o proponer para el Gobierno o para determinadas fuerzas políticas.

Eso por un lado. Creo que tiene que haber más claridad. No puedo opinar mucho más que eso porque no tengo ni un texto ni una propuesta todavía para poder serte clara, digamos, con respecto a esto. Lo que sí entiendo es que las PASO, y te digo la verdad, es muy relativo el funcionamiento que ha tenido o los niveles de éxito que ha generado. O sea, en muchos casos distorsiona, digamos, bastante el sistema.

Y, por más que se diga que esto garantiza la participación de muchos sectores, mirá: yo soy senadora nacional por haber pasado una PASO, compitiendo en mi propio frente con otras dos listas. Y en otras oportunidades anteriores también he tenido que pasar por PASO, lo cual es interesante, pero no llega a fortalecer ni la participación ni una mejor oferta electoral.

Creo que hay que poner el foco en los partidos políticos, en la democracia interna de los partidos políticos. Hay que ser más exigente con respecto a eso. Y para eso también hay que financiar a los partidos políticos, porque mientras tanto tengamos que ser candidatos a través de esa herramienta electoral que es el partido político, mientras tanto el sistema no cambie esa herramienta, pues tendríamos que mejorar ese espacio de participación ciudadana y de oferta electoral. Por eso, pondría el foco, más que en si PASO sí o PASO no, en cómo los partidos políticos podrían, en el caso de eliminar la PASO o de suspenderla, mejorar la participación ciudadana y su propuesta con respecto a los candidatos.

RM/MSS