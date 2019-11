Luis D'Elía reveló que tuvo tres encuentros con el líder soviético Mijail Gorbachov

La globalización genera vínculos inimaginables: por ejemplo el que se habría dado entre un referente piquetero y un líder de la ex Unión Soviética. Luis D'Elía escribió este domingo una serie de tuits en los que contó que tuvo tres encuentros con Mijail Gorbachov, exjefe de la superpotencia mundial entre 1988 y 1991, además de haber recibido el Premio Nobel de la Paz en 1990.

"A 30 años de la caída del muro de Berlín quiero contarles a los argentinos que Mijail Gorbachov me pidió informes sobre la situación latinoamericana en tres oportunidades", arrancó su relato D'Elía. "Estuve en Luxemburgo y me acompañó el exdelegado de Télam, Marcelo Sena. En Sofía, Bulgaria, donde estuve con el ex Secretario de Hábitat Social de la Nación, Rubén Pascolini. Finalmente en Montpellier, en el sur de Francia, acompañado por el exdiputado Eduardo Sigal", amplió.

En su último mensaje, D'Elía añadió: "Me pareció un hombre extremadamente sencillo y sabio. En las tres oportunidades me escuchó con mucha atención. Un abrazo desde la cárcel de Ezeiza".

El militante social no precisó fechas de cuándo fueron los encuentros con Gorbachov, aunque subió a Twitter una foto con el jerarca ruso.

Pese a estar privado de su libertad desde principios de este año, por una causa que se la abrió luego de tomar una comisaría en La Boca, D'Elía mantiene una activa participación en Twitter. El 31 de octubre había utilizado la red social para celebrar el encuentro entre Alberto Fernández y Brian, el joven fiscal electoral que había sido discriminado en redes sociales por utilizar una gorra.

En aquel momento, D'Elía escribió: "Si Alberto Fernández, que es un hombre con pasado conservador y de derecha, es capaz de tener como primer gesto político abrazarse con un pibe pobre, morochito y de barrio, tengo razones de sobra para tener el corazón lleno de esperanza de una Argentina mejor y para todos".

