Macri dijo que fue "muy buena" la reunión con Milei y confía en que el Presidente haga "cambios" tras las elecciones

El expresidente Mauricio Macri calificó como "muy biena" la reunión que tuvo el viernes con Javier Milei. Envió una pista política al señalar que confía que después de las elecciones de octubre el Gobierno "iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes".

"Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite. Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir", sostuvo el fundador del PRO en un posteo en sus redes sociales.

Macri volvió a juntarse con Milei en el contexto de los días turbulentos que vive el gobierno por el impacto por las revelaciones del vínculo del candidato José Luis Espert con Fred Machado, preso acusado de formar parte de un red de lavado de dinero del narcotráfico.

El viernes, tras la reunión, Milei dio detalles del encuentro en un texto que subió a su cuenta de X: “Reunión en Olivos. Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI) Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei”.

Sumó: “Acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente”.

Fue la segunda reunión entre los dos referentes en menos de una semana, luego del enfriamiento de sus relaciones que los llevaron a no verse durante un año.

Milei modificó su postura por las derrotas que acumuló en el Congreso y en las elecciones de la provincia de Buenos Aires de septiembre.

En este último encuentro, Macri y Milei acordaron para que después las próximas elecciones legislativas nacionales, los bloques del PRO en Diputados y el Senado voten acompañando a La Libertad Avanza.

