Macri se puso el traje de armador para cerrar la lista PRO con sus candidatos

Mauricio Macri se puso esta semana la remera de armador político: fue quien colaboró, vetó y diseñó la boleta de legisladores porteños que se presentó ayer con el tinte amarillo que había propuesto el gurú catalán Antoni Gutiérrez Rubí.

Activo como pocas veces, encabezó reuniones y, tanto por teléfono como de manera presencial en la sede partidaria de la calle Balcarce, intentó convencer a dos de las principales figuras del PRO: María Eugenia Vidal y Fernán Quirós.

Como adelantó el domingo pasado PERFIL la diputada nacional, erigida además en jefa de la campaña porteña, ya había dado su negativa definitiva días atrás. Y en el caso del ministro de Salud, primero le dijo que no a Jorge Macri hace diez días y luego, cuando volvieron a tentarlo esta semana, volvió a decir que no.

Así, bajo la idea del gurú catalán de que debía ser una mujer la que encabece la boleta con una fuerte identidad amarilla. Después de Vidal se evaluó que sea Laura Alonso, la vocera porteña y exdiputada nacional, quien finalmente quedó tercera en la boleta. Así surgió el nombre de Silvia Lospennato, una orgullosa bonaerense que nació en la Ciudad y va por su tercer mandato como diputada nacional por la Provincia. No se hizo desear demasiado: bastó con hablar con el expresidente para que termine aceptando.

El segundo lugar, según lo que pretendía un sector del PRO, era para Quirós. Pero su negativa furibunda (aunque con los buenos modales que lo caracterizan). También había sido consultado, esta semana, Guillermo Dietrich, el exministro de Transporte, quien tampoco mostró deseos de ser candidato a diputado de la Ciudad.

Este escenario depositó a Hernán Lombardi como segundo de la boleta. Caso de estudio: acaba de asumir como ministro de Desarrollo Económico porteño.

La boleta se completó con Alonso, quien ayer viajó con Macri a Córdoba, donde es interventora del partido amarillo en medio de internas. En especial por las quejas de la ignota senadora Carmen Álvarez Rivero.

El cuarto lugar fue para Darío Nieto, jefe del bloque del PRO en la Legislatura porteña y exsecretario privado de Macri. Joven, de los pocos que tiene conocimiento real sobre blockchain y criptomonedas, es parte de la renovación de la que viene hablando el titular del PRO.

En quinto lugar aparece Rocío “Rochi” Figueroa, una joven, también parte de la renovación que repite Macri, desde las huestes peronistas-PRO de Cristian Ritondo y vicepresidenta de la Juventud PRO. Una sorpresa.

En sexto lugar Waldo Wolff aceptó ser parte de la boleta: había sido lo que en el PRO adelantaron cuando dejó el Ministerio de Seguridad. Básicamente que se sumaba a la campaña –ya había sido convocado por Vidal– y será uno de los voceros de la boleta amarilla. Histórico dirigente de Jorge Macri, quien lo llevó a la política allá por 2015, fue ministro de

Seguridad porteño tras dos mandatos como diputado nacional.

Séptima en la boleta estará Victoria Morales Gorleri, una de las dirigentes más cercanas al papa Francisco y actualmente presidenta del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

Con todo, Macri supervisó cada nombre. Vetó otros –como una de las hijas de Silvia Majdalani– y acompañó otras postulaciones. Un traje de armador que nunca le gustó demasiado, pero que, dada la coyuntura, decidió tomar el cierre de la boleta como un tema trascendental. Es más: personalmente se ocupará de hacer campaña y hasta suspendió todos sus viajes al exterior hasta finales de mayo.

Sin ánimo de candidato y críticas a Milei

El expresidente se bajó de la posibilidad de competir este año como candidato a senador en las elecciones nacionales a la vez que criticó al presidente Javier Milei. Sobre ser candidato dijo: “No es mi idea, prefiero estar ayudando a otros para que tomen la posta”.

Sobre LLA planteó: “Hace rato que no hay milanesas, se interrumpieron antes del verano. Hay un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar su capacidad de gobierno y la institucionalidad, pero después no sucedieron porque él tiene un entorno que no lo convalidó”, introdujo Macri. Y desarrolló: “Él me habló de un proyecto de país que a mí me entusiasma y eso lamentablemente cuando él después lo bajó al triángulo de hierro que lo rodea se transformó en un proyecto de poder”.

Al enumerar los movimientos desacertados de LLA, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Macri aseguró que la falta de institucionalidad empezó a afectar el plan económico. “El plan económico no es un hecho aislado, uno está buscando como bien final que engloba todo recuperar la confianza. Si hay confianza, hay gente que abre una fábrica y ese conjunto de gente está en las instituciones”, detalló. Y concluyó: “Es una preocupación que tengo”.