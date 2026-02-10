"Manipulación del malestar social": fuerte mensaje de la Iglesia por el Régimen Penal Juvenil

Las Comisiones Episcopales de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina, organismos que integran la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), difundieron una carta abierta dirigida a legisladores nacionales en relación con el proyecto del Nuevo Régimen Penal Juvenil. Cuestionaron que el debate se desarrolle “en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático" y llamaron a un debate sin “oportunismo electoral ni manipulación del malestar social”.

El documento, titulado “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, dado a conocer este lunes, busca “contribuir a un debate serio y responsable” mediante el aporte de datos, estadísticas y la experiencia territorial del trabajo con niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad, con eje en la prevención, la educación y la inclusión social.

Baja de la edad de imputabilidad: 13 años, presupuesto establecido y optimismo libertario

“Hacemos nuestro aporte con espíritu constructivo”, expresaron los organismos firmantes, al destacar la tarea cotidiana que desarrollan referentes y profesionales vinculados a la Iglesia en parroquias, escuelas, centros barriales, Hogares de Cristo, clubes parroquiales y distintos espacios comunitarios, además del acompañamiento permanente a familias.

En la carta también señalaron haber asistido “a numerosas personas víctimas de delitos, especialmente en los barrios populares”, y subrayaron la necesidad de actuar para prevenir nuevas violencias, reducir el nivel de conflicto social y acompañar a quienes atraviesan estas situaciones.

Los organismos concluyeron que “urge abandonar el falso dilema entre ‘hacer algo’ o ‘no hacer nada’”, y plantearon que la sociedad enfrenta una disyuntiva entre profundizar la “cultura del descarte” o avanzar hacia un entramado social que cuide, incluya y repare, abordando las causas estructurales de la violencia desde los ámbitos cotidianos.

