"Pax Menemista": el nuevo libro de Ceferino Reato que desentraña los cimientos del poder de Menem

Ceferino Reato presentó su nuevo libro, "Pax Menemista", una investigación que pone el foco en el periodo fundacional de la era del presidente riojano. La obra recorrió el primer año y medio de gestión de Carlos Menem, desde la asunción anticipada en julio de 1989 hasta fines de 1990. En ese lapso el mandatario intentó pacificar la interna militar y seducir al antiperonismo para cimentar un predominio político que duró diez años, mucho antes de encontrar la "tecla salvadora" de la Convertibilidad.

El eje central del relato fueron los indultos a militares y guerrilleros, la medida más resistida de su gestión. Reato recordó que el perdón alcanzó a figuras como Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, pero también al líder montonero Mario Firmenich. El libro número 12 del periodista reveló que, contra el relato posterior, fueron los exguerrilleros quienes buscaron una "solución política" mucho antes de las rebeliones carapintadas, intentando cerrar una suerte de "guerra civil intermitente".

La "pax menemista" no se limitó a los decretos de perdón. El autor describió gestos simbólicos impactantes, como el sorpresivo abrazo con el almirante Isaac Rojas o la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas. Estas acciones buscaron terminar con la denominada "ley del odio" y permitieron que Menem mantuviera el apoyo de las bases peronistas mientras sellaba una alianza inédita entre ricos y pobres, definida por el autor como un conservadurismo muy popular.

El libro analiza, además, un país que anduvo a los tumbos entre la hiperinflación y los ajustes drásticos. Reato detalló el inicio de las privatizaciones masivas (desde el petróleo hasta los canales de TV) y el giro neoliberal que abandonó las promesas electorales. Todo esto ocurrió mientras el presidente enfrentaba el levantamiento de Seineldín y Rico, logrando mantener el control de la agenda pública a pesar de los escándalos de corrupción y las peleas internas del Gabinete.

La "fiesta infinita" liderada desde la Casa Rosada: Menem junto a Claudia Schiffer

La vida privada del mandatario también ocupó un lugar relevante en la investigación. El autor describió la "fiesta infinita" liderada desde la Casa Rosada, que incluyó desde partidos de fútbol con Diego Maradona hasta el vértigo de la Ferrari colorada. Reato profundizó en los romances con figuras del espectáculo y la traumática expulsión de Zulema Yoma de la Quinta de Olivos, elementos que alimentaron la sospecha de la clase media pero no hundieron la imagen del presidente.

Asimismo, la obra busca rescatar al Menem que probó un camino propio mediante el ensayo y el error. Reato se alejó de la imagen del político exótico para mostrar a un líder que manejó la coctelera del poder en medio de crisis heredadas y volteretas ideológicas. La investigación concluye que los cimientos de esa hegemonía fueron los que permitieron al menemismo sobrevivir como modelo hasta la irrupción del kirchnerismo en el año 2003.

"Pax menemista" es el duodécimo libro del periodista Ceferino Reato

Los indultos, bajo la lupa de la opinión pública

A pesar de la búsqueda de estabilidad, los indultos nunca lograron convencer a la sociedad de la época. Reato marcó que, para diciembre de 1990, más del 70% de la gente seguía en contra de la medida. Un dato llamativo de la investigación es que, según las encuestas de aquel entonces, el perdón a Mario Firmenich generaba incluso más resistencia que el otorgado a los dictadores Videla y Massera, rompiendo con algunas ideas instaladas en la actualidad.

Anuncio de la primera tanda de indultos, 7 de octubre de 1989, Chamical

El libro muestra a Menem lidiando con los dolores de la crisis que dejó el gobierno de Raúl Alfonsín. En ese contexto, el mandatario avanzó con un ajuste duro y la venta de empresas estatales de luz, agua y teléfonos. Reato destaca cómo el riojano logró que el establishment y los patriarcas del liberalismo local se sumaran a su proyecto, transformando el Estado mientras la economía todavía sufría rebrotes inflacionarios violentos.

La "caravana bailable" que describió Reato no alejó a Menem de sus bases, a pesar de las sospechas de corrupción. El autor relató cómo el presidente disfrutó del poder sin perder el pulso de la política. Desde los partidos con las estrellas del deporte, hasta los escándalos con la primera dama, “Pax Menemista” retrata a un Menem que, lejos de ser una caricatura, supo construir un poder real que combinó el populismo con el giro más drástico de la historia económica argentina.

