Manuel Adorni: "Estamos en un punto de inflexión"

El vocero presidencial Manuel Adorni habló por primera vez tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y aseguró que la derrota del oficialismo fue consecuencia de no poder explicarle a los bonaerenses el rumbo del Gobierno. "A los bonaerenses les tenemos que explicar por qué el sacrificio vale la pena. Nos faltó fuerza en la explicación de hacia dónde estamos yendo", afirmó este jueves.

En una entrevista con el canal A24, el funcionario reconoció que La Libertad Avanza (LLA) cometió el "error político" de no lograr transmitir a los ciudadanos de la Provincia "por qué la inflación está mal y por qué el sistema populista está mal". En ese sentido, agregó: "Nos faltó explicar que estamos en un punto de inflexión, como en 2023, cuando era o terminarnos de cubanizar o ir hacia un país normal".

Al mismo tiempo, Adorni señaló como otro de los factores de la derrota electoral al aparato del peronismo en el territorio bonaerense. "El kirchnerismo, el tradicional aparato de la provincia de Buenos Aires, jugó al 101%. Nosotros somos de la nueva política, no de la vieja", argumentó el portavoz presidencial.

